Собянин: Первые центры ментального здоровья в Москве откроются уже в этом году

Столица продолжает внедрять новые стандарты оказания медицинской помощи. Подробные алгоритмы действий разрабатывают для каждого случая, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимого лечения. О стратегии развития здравоохранения Москвы рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Внедрение клиентских путей в медицине можно сравнить с модернизацией государственных услуг. В обоих случаях радикально меняются правила работы с людьми. В случае с государственными услугами на выходе клиент быстро и удобно получает необходимый документ. Точно так же — следуя клиентскому пути — пациент должен получить максимально комфортное и эффективное лечение», — написал Мэр Москвы.

Новый стандарт экстренной помощи

Наиболее масштабный проект — новый стандарт экстренной помощи при травмах, обострении хронических заболеваний и других состояниях, которые требуют максимально быстрого вмешательства врачей.

В его основе лежат единые медицинские алгоритмы, которые определяют действия каждого медика — с момента поступления пациента по всем экстренным случаям. При этом медицинские работники должны соответствовать максимально высоким профессиональным требованиям и уметь работать в команде.

Флагманские центры и приемные отделения оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить диагностику и лечение на месте, без транспортировки в другие отделения.

Планировка приемных отделений и расположение соответствующих служб направлены на то, чтобы минимизировать время от поступления пациента до начала оказания ему помощи. Маршрутизация пациентов флагманских центров и приемных отделений организована по принципу «триаж» (triage — отбор/сортировка). Потоки больных разделяются на три категории в зависимости от приоритетности оказания медицинской помощи: красную (нельзя ждать ни минуты), желтую (требуется срочная помощь) и зеленую (непосредственной угрозы для жизни нет).

Еще один элемент нового стандарта — передовые цифровые решения. Медики работают в безбумажной среде. Они получают доступ к необходимой документации онлайн. В принятии клинических решений им помогает цифровой ассистент, а в сложных случаях — телемедицинские консилиумы.

Не менее важными составляющими становятся комфортная атмосфера и максимальное внимание к каждому пациенту. Им помогают решать не только медицинские, но и сопутствующие вопросы, которые могут возникать вследствие экстренной госпитализации. Для этого здесь работают социальные координаторы.

«На первом этапе мы внедрили новый стандарт во флагманских центрах, четыре из которых уже работают на полную мощность. На втором этапе внедрим его во всех взрослых многопрофильных стационарах, трансформируя приемные отделения», — отметил Сергей Собянин.

Новый стандарт медицинской помощи женщинам

Новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве разработали при активном участии экспертного сообщества. Его основой стала забота о сохранении женского здоровья, повышение качества и эффективности медицинской помощи. Новый стандарт объединил все ее виды — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности. Получить их можно будет в структуре единого медицинского комплекса.

Ключевым элементом нового стандарта станут центры женского здоровья — современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, где женщины могут обслуживаться в течение всей жизни.

Первый такой центр заработал в ноябре прошлого года в составе городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой. Постепенно центры женского здоровья появятся по всему городу.

Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Клиентские пути по разным профилям

Свою эффективность уже показали клиентские пути, разработанные для лечения заболеваний онкологии, гематологии и нефрологии. По аналогии с ними к 2028 году будут разработаны клиентские пути и по другим основным профилям медицинской помощи.

«Кроме того, разрабатываем специальную программу создания детских специализированных центров лечения ревматологических, пульмонологических, гастроэнтерологических заболеваний, а также болезней печени и желчного пузыря. Новые центры будут работать в структуре крупных детских больниц», — рассказал Мэр Москвы.

Кроме того, для москвичей создадут центры ментального здоровья. Первые два заработают уже в этом году.

