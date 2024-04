Символ Московского велофестиваля выберут в проекте «Активный гражданин»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого выберут новый талисман Московского велофестиваля. Его организовали по инициативе транспортного комплекса столицы. В дальнейшем новый символ будет провожать велосипедистов на старте и приветствовать на финише, а также изображаться на подарках и сувенирах.

Ранее все желающие могли прислать свой вариант талисмана через социальные сети. Всего было собрано почти 200 работ, лучшие из которых и вышли в финал конкурса. Победителя, за которого проголосуют жители города, объявят 13 мая.

«По поручению Сергея Собянина каждый год в столице проходят велофестивали. Они напоминают, что велосипед — это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. В этом году мы объявили конкурс на выбор талисмана Московских велофестивалей. Проголосовать за понравившийся вариант каждый может в “Активном гражданине”, приглашаем принять участие», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,9 миллиона человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

