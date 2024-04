Рекорды студентов в гиревом двоеборье

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Прошло первенство НГУ по гиревому двоеборью, в котором приняли участие 40 парней, умеющие работать с тяжелым «железом». Соревнования проходили в четырех весовых категориях по двум видам программы: толчок двух гирь весом 16 кг от груди и рывок гири одной рукой. На выполнение каждого упражнения давалось 10 минут.

В этом году уровень соревнований был еще выше, чем в предыдущие — в зале царила атмосфера здоровой борьбы с железом, гири падали на пол, пот лился рекой, а студенты показывали свою силу и накачанные мускулы. Дважды был побит предыдущий рекорд НГУ в толчке двух гирь (134 подъема): сначала Владимир Кожевников (СУНЦ НГУ) сделал 140 подъемов, а еще через 20 минут Федор Лозбень (ММФ) увеличил его до 145 раз.

Призерами соревнований стали:

Весовая категория до 70 кг:

1 место — Дмитрий Демидов, ФИТ

2 место — Максим Караханов, СУНЦ НГУ

3 место — Ярослав Елизарьев, ЭФ.

Весовая категория до 80 кг:

1 место — Владимир Кожевников, СУНЦ НГУ

2 место — Сергей Шеметов, ММФ

3 место — Марк Фельдман, ИФП

Весовая категория до 90 кг:

1 место — Артем Лапин, ИМПЗ

2 место — Илья Гуселетов, ЭФ

3 место — Михаил Бирюля, ФИТ

Весовая категория 90+ кг:

1 место — Федор Лозбень, ММФ

2 место — Темирлан Зарханов, ИМПЗ

3 место — Роман Червов, ММФ

Командный зачет подводился по сумме результатов трех лучших участников, в тройку призеров вошли:

1 место — Механико-математический факультет

2 место — СУНЦ НГУ

3 место — Факультет естественных наук

Поздравляем призеров, благодарим всех спортсменов за участие, а старшего преподавателя кафедры физвоспитания Александра Созинова за организацию соревнований!

Ссылка на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/gp_OPOYIF-apHQ

Все результаты: https://vk.com/sport_nsu

