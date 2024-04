Развитие международного сотрудничества с Белорусско-Российским университетом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Делегация Политеха посетила Белорусско-Российский университет. По приглашению ректора БРУ М. Е. Лустенкова представители ИСИ СПбПУ доцент А. Н. Чусов и доцент М. В. Романов отправились в Могилёв. Основная цель визита — проведение научно-практического семинара «„Зеленые“ технологии в гражданском строительстве». В семинаре приняли участие сотрудники и студенты кафедры «Техносферная безопасность и производственный дизайн» и «Промышленное и гражданское строительство» БРУ.

Отметив актуальность рассматриваемых на семинаре проблем и высокую научную значимость результатов, полученных в результате сотрудничества рабочих групп строительного факультета БРУ и ИСИ СПбПУ в 2022-2023 гг., принято решение о подготовке совместной заявки на грант в области улучшения микроклимата помещений с помощью аппаратно-биологических комплексов.

Помимо семинара прошёл ряд важных рабочих встреч:

с проректором по учебной работе БРУ Н. В. Вологиной и завкафедрой «Маркетинг и менеджмент» А. В. Александровым по вопросу совместной сетевой программы «Экологическая безопасность в промышленности», договор о реализации которой был подписан ректорами СПбПУ и БРУ в феврале 2024 г.;

с деканом строительного факультета О. В. Голушковой по вопросу участия сотрудников БРУ в международной конференции «Civil, Industrial and Urban Construction — 2024», проводимой ИСИ СПбПУ 25 апреля 2024 г.;

с завкафедрой «Техносферная безопасность и производственный дизайн» А. В. Щур и завкафедрой «Промышленное и гражданское строительство» С. В. Даниловым по вопросу обмена преподавателями и студентами в осеннем семестре.

С 8 по 12 апреля в Белорусско-Российском университете прошла выездная производственная практика студентов 2 курса магистратуры Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ по направлению 20.04.01_11 «Экологическая безопасность в промышленности». Она проводится уже в четвертый раз под руководством заведующего кафедры «Техносферная безопасность и производственный дизайн», доктора биологических наук Александра Щура. Студенты познакомились с оснащённостью лабораторий университета, прослушали лекции ведущих преподавателей, выполнили химические анализы качества воды, провели радиационный мониторинг кампуса университета.

Было очень приятно окунуться в научную и образовательную жизнь Белорусско-Российского университета. Нам удалось поработать на новейших лабораторных установках. Особенно приятно было то, с какой теплотой и заботой нас встретили. Но, конечно, больше всего мне запомнились опыты со сваркой. Мне даже удалось самой сварить шов! — рассказала о практике студентка 2 курса Кристина Бондаренко.

По итогам практики наши студенты получили сертификаты, которые им вручила проректор по учебной работе БРУ Наталья Вологина.

За эти годы у нас установились хорошие, плотные, рабочие отношения по многим направления. Но я хочу особо отметить работу Александра Щура и Михаила Романова, потому что они были первооткрывателями нашего взаимодействия, которое носит не только научный или образовательный характер, но также связано с развитием академической мобильности. Мы продолжаем поддерживать и развивать наши связи, и я очень надеюсь, что эта встреча и этот опыт, они не последние. Мы вас ждём и будем рады вас видеть , — сказала Наталья Вологина.

Все мероприятия прошли в рамках выполнения государственного задания «Реализация комплекса мер по повышению эффективности деятельности Российско-Армянского (Славянского) и Белорусско-Российского университетов».

