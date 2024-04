Присоединяйтесь к X ежегодному молодёжному фестивалю «ВузЭкоФест»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Эко-клуб имени В.И. Вернадского Государственного университета управления уже провёл первое мероприятие в рамках X ежегодного молодёжного фестиваля «ВузЭкоФест» и рад сообщить о положительных отзывах студентов после показа мультфильма «РИО 2».

Студенты получили множество эмоций и осознали важность проблемы вырубки лесов, благодаря просмотру фильма. Мероприятие прошло успешно благодаря поддержке студентов и организаторов фестиваля.

Фестиваль на этом не закончился. Запланированные мероприятия на этой неделе в рамках фестиваля:

Эко-турнир «ECO-CHUNK» по компьютерной игре Minecraft:

Дата: 24-26 апреля;

Время: 24 и 25 апреля с 18:00 до 21:00, 26 апреля с 16:00 до 18:10;

Место: 24 и 25 апреля (онлайн), 26 апреля (ЦИТ, кабинет 21);

Положение о проведении турнира прикрепляем.

Круглый стол «Устойчивое развитие: миф или реальность? Теория и практика!»:

Дата: 27 апреля;

Время: 14:00-16:30;

Место: Научная библиотека, конференц-зал №26;

Для участия необходима регистрация.

Присоединяйтесь к мероприятиям «ВузЭкоФест» и расширьте свои знания об экологии и устойчивом развитии.

X ежегодный молодёжный фестиваль «ВузЭкоФест» реализуется АНО «Территория устойчивого развития» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, партнёра мероприятий Госкорпорации «Росатом» и вуза-партнёра СибГИУ, и направлен на повышение экологической грамотности.

