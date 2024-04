Правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 19 апреля 2024 года №973-р

В Белгородскую область будет дополнительно направлено свыше 2 млрд рублей на поддержку граждан, предпринимателей и промышленных предприятий. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда кабмина. Из них 800 млн рублей будет направлено на оказание мер поддержки жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Речь идёт о единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

Кроме того, из выделенной суммы 987 млн рублей пойдёт на реконструкцию и модернизацию промышленных объектов и 264 млн рублей – на выплаты работникам предприятий малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и индивидуальным предпринимателям.

О принятом решении Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания Правительства 23 апреля.

По его словам, всего на указанные цели в 2024 году региону будет выделено более 6 млрд рублей.

«Коллеги, прошу задействованные ведомства сделать всё необходимое, чтобы граждане и предприятия получили ресурсы без проволочек и в срок», – подытожил Председатель Правительства.

