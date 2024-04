Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 17 по 20 апреля Политехнический университет принял участие в XXV международной выставке «Образование и профессия 2024», которая проходила в разных городах Узбекистана. Мероприятие организовано при поддержке Агентства по делам молодёжи, Министерства дошкольного и школьного образования и представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан. Представители СПбПУ участвовали в выставках в Ташкенте и Самарканде.

За два дня стенд СПбПУ посетили свыше 1500 потенциальных абитуриентов из Узбекистана. Участники — преимущественно школьники старших классов, которые активно интересовались возможностями поступления в вузы России. Ведущий менеджер по рекламе Центра международного рекрутмента и коммуникаций Жанна Трунькова и специалист Отдела международных образовательных программ и академической мобильности Анна Кузнецова рассказали посетителям выставки о программах обучения, требованиях для поступления, стипендиях и финансовой поддержке, доступных для будущих студентов СПбПУ.

Среди посетителей стенда Политеха особенно популярными были образовательные направления в области информационных технологий, строительства и архитектуры, машиностроения и энергетики, дизайна, менеджмента и лингвистики. Наши эксперты оказали помощь школьникам и их родителям: отвечали на вопросы и помогали выбрать подходящие образовательные программы.

Иностранные абитуриенты не только получили подробные консультации о возможностях поступления в Политех, но и узнали об опыте студентов-иностранцев, о культуре и традициях университета. Благодаря такому подходу удалось привлечь значительное количество заинтересованных абитуриентов, которые пожелали учиться в СПбПУ.

Политехнический университет активно развивает международное сотрудничество и привлекает талантливых студентов со всего мира. Это способствует обогащению образовательной среды и созданию международного сообщества будущих профессионалов. Школьники Узбекистана подробнее узнали об образовательных возможностях Политеха и выбрали наиболее перспективные направления для обучения , — прокомментировала начальник Управления международного образования Евгения Саталкина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI