Пленэр под землей: художников приглашают принять участие в проекте «Искусство в метро»

Московский метрополитен станет творческой площадкой для деятелей искусства. Их приглашают принять участие в первом сезоне проекта «Искусство в метро». Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Проект “Искусство в метро” поможет художникам проявить себя, раскрыть талант и познакомить со своим творчеством множество людей. Первый сезон продлится до конца лета. Мы продолжаем участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Московский метрополитен не только один из самых быстрых и комфортных видов транспорта в столице, но и настоящий подземный музей с уникальной архитектурой, историческими мозаиками и памятниками. Каждая станция — это произведение искусства, которое будет вдохновлять художников на создание новых шедевров. Участникам проекта будут доступны три площадки — на «Достоевской», «Парке культуры» Кольцевой линии и «Киевской» Арбатско-Покровской линии метрополитена. Они отбирались по трем критериям — это безопасность, прекрасный вид на архитектуру станций, а еще художники не должны создавать помех для пассажиров.

Чтобы стать участником первого сезона, необходимо подать заявку на сайте проекта. Для этого претендентам нужно заполнить небольшую анкету и прикрепить видеовизитку и фотографии своих работ.

Конкурсный отбор начнется совсем скоро. Информация о начале приема заявок появится на сайте проекта.

Проект «Искусство в метро» познакомит москвичей и гостей столицы с творчеством талантливых авторов, представит современные направления в искусстве и, конечно, поднимет пассажирам настроение в пути.

Генеральным партнером и оператором проекта выступило объединение «Выставочные залы Москвы» Департамента культуры Москвы. Его специалисты войдут в состав жюри.

Метрополитен — неотъемлемая составляющая культурной жизни столицы. На станциях и в переходах регулярно дают концерты артисты проекта «Музыка в метро», а гиды «Экскурсий в метро» проводят уникальные познавательные прогулки. Расписание выступлений музыкантов и экскурсионных туров можно найти на сайтах проектов.

