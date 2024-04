Неделю ФИЭиГХ открыли мастер-классом по безопасности на дорогах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – В ходе мастер-класса

В СПбГАСУ стартовала неделя факультета инженерной экологии и городского хозяйства. Её открыло массовое мероприятие, на котором студенты, преподаватели, представители кикшеринга и эксперты по дорожной безопасности обсудили важность соблюдения правил вождения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на примере реальных ситуаций.

Мероприятие было организовано совместно с Северо-Западной ассоциацией развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» при поддержке кикшеринговых компаний «Whoosh» и «МТС Юрент». Молодые сотрудники компании «МТС Юрент» и представители ассоциации открыли выставку СИМ, на которой наглядно и детально показывали, как устроена и работает данная техника. Здесь же был проведён мастер-класс, в ходе которого собравшиеся узнали принципы работы СИМ и прошли тестирование на знание правил дорожного движения и безопасного вождения.

Представитель компании «МТС Юрент» Влада Картавцева рассказала, что в подобных мероприятиях компания обращает внимание пользователей электросамокатов в первую очередь на их собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

«Электросамокаты стали популярным транспортом, особенно у молодых. Но, к сожалению, далеко не все из них следуют правилам вождения. На данном мастер-классе мы заострили внимание именно на этой проблеме. Одно из наиболее частых нарушений – езда на электросамокате вдвоём. Это опасно, потому что электросамокат рассчитан только на одного человека, и дополнительная нагрузка создаёт трудности в управлении данным транспортом, приводит к техническому сбою СИМ. Всё это создаёт риски для человека», – отметила Влада Картавцева.

Она также напомнила, что в целях безопасности водителям электросамокатов нельзя переезжать пешеходные переходы – разрешено только спешиваться и переходить. Нельзя управлять данной техникой в нетрезвом состоянии и людям до 18 лет. Допустимая скорость езды на самокатах в Петербурге – 20 км/час, а в так называемых медленных зонах – 10–15 км/час. За все нарушения введены штрафы в пределах 800–1500 руб.

Многие участники мастер-класса признались, что в некоторых случаях нарушали правила вождения, не осознавая всех рисков. Теперь они станут более ответственными участниками дорожного движения.

Студент третьего курса строительного факультета СПбГАСУ Сергей Кириллов в ходе тестирования показал отличные знания правил вождения и считает, что внимание к данной теме надо повышать. «Электросамокаты позволяют быстро добраться, например, до метро. Это экономит время и силы. При этом всегда нужно помнить, что в потоке движения от твоего поведения зависит не только собственная жизнь, но и жизнь других. На данном мероприятии я в этом убедился ещё раз, поэтому впредь буду соблюдать правила вождения СИМ», – рассказал он.

Выступивший на мероприятии студент второго курса автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Иван Бешенцев рассказал о своей концепции развития велодвижения в Петербурге с учётом немоторизованного транспорта (НМТ) и СИМ.

Дмитрий Петров и Александр Кувшинов

«НМТ и СИМ имеют существенное преимущество по земельным ресурсам – они в десять раз меньше автомобиля. Опыт других стран показывает, что в перспективе велосипеды и самокаты станут популярнее автомобилей. Поэтому необходимо подготовиться к этому заранее и развивать велоинфраструктуру. Защищённые велодорожки, перехватывающие велопарковки помогут повысить привлекательность данных видов транспорта на 50% и на 30% снизить травматизм», – поделился Иван.

В мероприятии приняли участие директор объединённого сообщества моноколёсных райдеров Санкт-Петербурга «МоноПитер» Дмитрий Смешко, тренер по защитному вождению учебного центра «СмартДрайв», эксперт фонда «Против ДТП» Александр Кувшинов, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения, автоэксперт Дмитрий Попов, представители ассоциации «Пошли-поехали» Константин Мазеин и Ярослав Емельяненко.

