На улице Ленской построили жилой дом по программе реновации

Завершилось строительство жилого дома по программе реновации в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В Бабушкинском районе по адресу: улица Ленская, земельный участок № 8 завершили строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка состоит из двух секций, на подземном уровне разместили паркинг. В доме 140 квартир: 30 однокомнатных, 94 двухкомнатные и 16 трехкомнатных», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Готовая улучшенная отделка соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

При отделке фасадов использовали клинкерную плитку природных бежевых и серых тонов, а также металлические кассеты. Такое решение вместе с архитектурой здания позволило гармонично вписать новый дом в сложившийся облик района и выделить его на фоне окружающей застройки. На фасадах также установили металлические корзины для кондиционеров. Входы в подъезды оформили витражным остеклением.

Первый этаж сделали нежилым — здесь откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместили колясочную, комнату консьержа с туалетом, кладовую для хранения уборочного инвентаря и почтовые ящики.

В каждой секции установили современные лифты грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов с визуальными и тактильными средствами информации. Оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, а также организовали место для отдыха, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.

Всю информацию о программе реновации можно найти в спецпроекте на портале mos.ru. Более подробные сведения о квартирах и домах по программе представлены по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.

