На северо-востоке столицы появится производство ортопедических изделий

Город предоставил инвестору земельный участок в аренду по льготной ставке для строительства производства в районе Северный. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания возведет на северо-востоке столицы предприятие по выпуску ортопедических медицинских изделий. Благодаря этому появится 60 профильных рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Договор заключен с ЗАО «Научно-производственный центр “Огонек”». Предприятие, которое оно построит, будет располагаться по адресу: Дмитровское шоссе, владение 163ж. Компания около 40 лет занимается производством медицинских изделий, технических средств реабилитации и сегодня является одним из лидеров в этой сфере. Кроме того, среди направлений ее деятельности разработка реабилитационных технологий.

«Участок площадью 0,25 гектара предоставлен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта. Для строительства таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли — без проведения торгов. Площадь будущего производства составит 2,2 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать до семи тысяч изделий. Строительство нового завода позволит увеличить этот показатель почти вдвое и выпускать до 15 тысяч единиц ортопедической продукции.

Как уточнила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству, ранее сотрудники Москомархитектуры утвердили проект внесения изменений в правила землепользования и застройки, что позволяет построить на выделенном земельном участке промышленный объект.

Масштабный инвестиционный проект — особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Реализация подобных проектов позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и рабочие места.

С марта 2022 года город предоставляет в аренду землю по ставке один рубль в год для развития производств на территории столицы. Договор заключается на пять лет, в течение этого времени инвестор должен завершить строительство.

