Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Продолжаем рубрику «Научный полк».

Александр Дмитриевич Давыдов — Герой Советского Союза, Герой Федеративной Народной Республики Югославии, советский военный лётчик, гвардии подполковник, заместитель заведующего отделом НИЛ МИЭИ-МИУ (1962 – 1985 гг.).

Александр Давыдов родился 9 марта 2010 года в городе Ростове Ярославской области. Окончил 8 классов, после чего с родителями переехал в Москву. В 16 лет из-за тяжёлого материального положения семьи был вынужден начать работать чернорабочим, каменщиком, слесарем, позже инструктором производственного обучения.

В 1933 году окончил 1-й Московский авиационный техникум, куда поступил по путёвке от комсомола, в 1935 — Тамбовскую авиационную школу Гражданского воздушного флота. Был отправлен на работу в Казахстан, где налетал множество часов на разных типах самолётов и по разным маршрутам.

С началом Великой Отечественной войны в качестве лётчика 1-го класса был призван в армию Киевским райвоенкоматом. Боевые действия начал в составе авиационной группы особого назначения при Генеральном штабе Красной Армии – высаживал десанты в тылу врага, доставлял припасы в войска и забирал раненых, 27 раз приземлялся в расположении партизанских отрядов за линией фронта.

В июне 1942 года Александр Давыдов был переведён в 14-й гвардейский авиационный полк дальнего действия, где освоил американский бомбардировщик В-25. Воевал под Ленинградом, Сталинградом, Вязьмой, Смоленском, Брянском, Курском, Орлом, Гомелем, Киевом, совершал налёты в глубокий тыл – на Кёнигсберг, Тильзит, Варшаву.

В 1944 году стал командиром эскадрильи 337-го авиаполка дальнего действия и был включён в состав специальной авиационной группы по оказанию помощи Народно-освободительной армии Югославии, совершил 37 вылетов на территорию этой страны.

5 ноября 1944 года Александру Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За всю войну он совершил 321 боевой вылет из них 289 – ночью.

После войны продолжил службу в качестве заместителя командира 341-го бомбардировочного авиационного полка по лётной подготовке и инспектора-лётчика по технике пилотирования и теории полёта. Позже окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу командиров частей и соединений дальней авиации. С 1956 года – в запасе. За всю жизнь Александр Давыдов находился в воздухе свыше 7000 часов и пролетел около 2 миллионов километров.

В 1962 году пришёл в Научно-исследовательскую лабораторию экономики и организации производства Московского инженерно-экономического института им. Серго Орджоникидзе (ныне ГУУ) на должность заместителя руководителя отдела, где и работал до самой смерти. За одну из своих разработок был награждён серебряной медалью «За успехи в народном хозяйстве СССР». Также вёл активную общественную работу в югославской секции Советского комитета ветеранов войны.

Александр Дмитриевич Давыдов награждён орденом Красной Звезды, орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, югославским орденом Партизанской Звезды 1-й степени, медалями «Золотая Звезда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими.

Предыдущая статья рубрики «Научный полк».

Информацию о ветеранах Великой Отечественной войны из нашего университета также можно найти на сайте Всенародного исторического депозитария «Лица Победы». Зарегистрировавшись на этом сайте вы самостоятельно сможете добавлять истории своих героев. Чтобы страничка попала в раздел университета, в конце нужно добавить: «Источник – Научный полк ГУУ». Либо присылайте информацию сотруднику отдела PR ГУУ Андрею Козлову: as_kozlov@guu.ru.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI