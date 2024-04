Названы победители «Турнира будущих управленцев»

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 апреля 2024 года в Научной библиотеке Государственного университета управления состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров Олимпиады ГУУ по обществознанию для школьников «Турнир будущих управленцев».

В 2023/2024 учебном году олимпиада проходила с ноября 2023 года по февраль 2024 года.

В ней приняли участие почти 300 учащихся 9-11-х классов из большинства регионов РФ. Наибольшее число участников пришлось на Москву, Московскую область и Кабардино-Балкарскую республику.

Победителями и призёрами Олимпиады стали 37 учащихся 9-11-х классов. Помимо ценных подарков они получат по 3 дополнительных балла к сумме ЕГЭ при условии их поступления в Государственный университет управления.

«Турнир будущих управленцев» является ежегодной олимпиадой ГУУ и включает два обязательных этапа: отборочный, который проводится в заочной форме с применением дистанционных технологий, и заключительный, который проходит в очной форме.

Поздравляем победителей и призеров олимпиады и будем рады видеть их в стенах нашего университета!

