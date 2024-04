Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Правительства во вторник, 23 апреля, представил сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития на среднесрочную перспективу до 2027 года.

«Рассмотрение сценарных условий – это значимый этап в рамках бюджетного процесса. Теперь на основании прогноза и других, не менее важных документов стратегического планирования Министерству финансов совместно со всеми ведомствами нужно сформировать параметры бюджета на следующие три года, где важно учесть необходимое финансирование для национальных проектов, государственных программ и направлений, которые были обозначены Президентом в Послании. Чтобы люди получали необходимую поддержку – все социальные меры должны быть учтены, – а экономика и промышленность продолжали развиваться», – заявил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С учетом текущей динамики прогноз по росту ВВП в 2024 году улучшен до +2,8% по сравнению с сентябрьской оценкой 2,3%. Основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

Рост инвестиций на текущий год прогнозируется на уровне 2,3%, несмотря на высокую базу прошлого года (+9,8%). В 2024 году сохранится высокая потребительская активность. Согласно прогнозу, рост розничной торговли в реальном выражении составит +7,7%, платных услуг +5,1%. Более высокие темпы роста потребления будут обеспечены, прежде всего, ростом собственного производства.

Потребительская активность обусловлена ростом доходов населения. В 2024 г. денежные доходы увеличатся на +5,3% в реальном выражении. Основной фактор роста доходов – заработные платы. Ожидается рост на +6,5% в реальном выражении. Безработица сохранится на уровне не выше 3%.

«Представленный базовый вариант прогноза учитывает все реализуемые и планируемые Правительством меры, в том числе в рамках новых национальных проектов, обозначенных Президентом в Послании», – подчеркнул Максим Решетников. Это, в частности, развитие отечественной промышленности и проекты технологического суверенитета в станкостроении, авиастроении, микроэлектронике, судостроении, медицинских технологиях, энергетике, космосе и других отраслях. Использование налоговой политики для стимулирования развития приоритетных отраслей, технологических компаний.

В числе других мер министр назвал поддержку инвестиционной активности, включая льготное кредитование приоритетных проектов и приоритетных отраслей, активное участие институтов развития, таксономию проектов технологического суверенитета, хеджирование процентных рисков через Фабрику проектного финансирования, использование механизмов СЗПК, ГЧП, концессий и других.

Важным фактором реализации прогноза станет активная региональная политика, включая развитие геостратегических территорий, поддержку регионов с недостаточным экономическим потенциалом, стимулирование инвестиционной активности регионов через механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов, реструктуризацию долгов регионов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI