Между СПбГАСУ и КГИОП подписано соглашение о создании корпоративной кафедры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Евгений Королев и Сергей Макаров на церемонии подписания соглашения

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга 15 апреля подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие проректор СПбГАСУ по научной работе Евгений Королев и председатель КГИОП Сергей Макаров.

«Архитектурный факультет сотрудничает с КГИОП в течение многих лет. Данное соглашение продлевает действие предыдущего документа и выводит наше взаимодействие на новый уровень», – прокомментировала декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк.

Стороны планируют преобразовать базовую кафедру КГИОП университета в корпоративную. Её деятельность будет развиваться в четырёх направлениях:

подготовка квалифицированных кадров, владеющих компетенциями для деятельности по реставрации объектов культурного наследия;

содействие в разработке новых образовательных программ всех уровней и видов в соответствии с требованиями регионального отраслевого рынка труда и современным уровнем задач в области реставрации объектов культурного наследия;

укрепление исследовательского и интеллектуального потенциала СПбГАСУ, совершенствование и развитие высоких стандартов качества образовательной и научной деятельности;

обеспечение интеграции образования, науки и производства как важнейшего условия повышения качества подготовки кадров с высшим образованием.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI