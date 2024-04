Марат Хуснуллин принял участие в Национальном форуме инфраструктурных компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин выступил на пленарном заседании «Инфраструктурное строительство: основные приоритеты» Национального форума инфраструктурных компаний.

В начале своего доклада вице-премьер подчеркнул значимость инфраструктурных компаний и поблагодарил их за плодотворную работу, которая проделана с 2020 по 2023 год совместно с Администрацией Президента и Правительством.

«С 2020 года нам вместе удалось сделать очень многое для развития дорожно-транспортной отрасли и обеспечения устойчивого развития страны. Итоговые рекордные цифры говорят сами за себя. Продолжаем также очень важную работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла. В перспективе срок реализации строительных проектов от идеи до регистрации права собственности не должен превышать 1 тыс. дней, кроме сложных и уникальных объектов. Кроме этого, считаю ключевой задачей на ближайшие годы на 22% поднять производительность труда. Мы утвердили и актуализировали пятилетний план дорожного строительства, есть также задача составить конкретную программу деятельности до 2030 года и сделать прогноз до 2036 года. Будем продолжать этим заниматься», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что за четыре года рост по объёму строительных работ, включая дорожные, составил 27%. Построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние 114 тыс. км дорог, уложено более 668 млн кв. м асфальтобетона, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Продолжается также реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. За эти годы общий пассажиропоток по инфраструктуре Центрального транспортного узла составил 2,7 миллиарда человек. Кроме этого, модернизируется инфраструктура железнодорожных путей, региональных аэропортов и морских портов.

«Чтобы выйти на показатели национальной цели развития, необходимо построить более 1 млрд кв. м жилья. Потребуется построить около 11 тыс. км новых дорог и улично-дорожной сети, уложить 1,6 млрд кв. м асфальта. В настоящее время одной из ключевых задач является увязка процессов развития территорий, городов, создание транспортно-логистических центров и логистических коридоров, в том числе их переориентация на другие направления в связи с изменившейся геополитической ситуацией, а также повышение мобильности граждан в связи с активным дорожным строительством», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

