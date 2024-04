Марат Хуснуллин: В Запорожской области восстанавливают более 40 км автомобильной дороги, ведущей к курортной зоне Азовского побережья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Восстановление автомобильной дороги, ведущей к курортной зоне Азовского побережья в Запорожской области

Для обеспечения туристической доступности городов Азово-Черноморского кластера в новых регионах активно приводят в нормативное состояние автомагистрали, ведущие к побережью внутреннего моря России. Так, в Запорожской области на участке трассы от населённого пункта Пологи до Бердянска в планах отремонтировать около 40 км дороги, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Продолжаем восстанавливать трассы, ведущие по территориям новых регионов к Азовскому побережью, в том числе приводим в порядок дороги регионального значения. Например, сейчас активные работы ведутся на участках между городом Пологи и приморским Бердянском – эта автодорога входит в опорную сеть Запорожской области. В планах до конца текущего года отремонтировать более 40 км», – рассказал вице-премьер.

Под контролем специалистов государственной компании «Автодор» на данном объекте проведены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, продолжается расчистка полосы отвода.

«На участке от трассы Р-280 “Новороссия„ до Бердянска, а также между населёнными пунктами Андреевка и Софиевка выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Уже уложили более 23 км. В планах – ремонт водопропускных сооружений, устройство остановок общественного транспорта и тротуаров, оборудование дороги средствами организации дорожного движения. В настоящее время в работе задействованы около 100 человек и более 50 единиц техники», – прокомментировал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

