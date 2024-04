Максим Решетников: задача Росстата – стать единым центром компетенций официальной статистики

Source: MIL-OSI Russian Language News

В текущих вызовах для российской экономики задача Росстата стать единым методологом и центром компетенций в области официальной статистики. Продолжая, как государственный институт, обеспечивать Правительство РФ, бизнес, регионы и население достоверными данными. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании коллегии Федеральной службы государственной статистики.

В непростых условиях Росстат помогает принимать выверенные управленческие решения, отметил Максим Решетников. При этом сохраняется баланс между открытостью статданных и интересами экономики, повышается авторитет российской системы статистики среди других стран.

«Важно, чтобы официальная статистика оставалась тем «окном», через которое на нас смотрит мир», – подчеркнул министр.

По его словам, спрос на официальную статистическую информацию растет быстрее предложения. Поэтому необходимо разработать стандарт качества данных, обеспечить соответствие всех статпоказателей, помочь перейти на него профильным ведомствам и предложить использовать бизнесу.

Для этого Росстат уже находится в стадии кардинальной трансформации. Среди организационных новелл министр отметил оперативную поставку данных по инцидентам экономической ситуации, ценам и отраслевой проблематике. Работу Цифровой аналитической платформы, куда стекаются все данные и где ведется расчет показателей выполнения нацроектов. А также цифровизацию процессов, сокращение отчетной нагрузки на малый и микробизнес, сбор данных по ограниченному перечню показателей в формате «одного окна».

Среди системных вопросов министр выделил дальнейшее снижение нагрузки на респондентов, активное применение больших данных и результатов оперативных опросов, ускорение формирования статистики. В этом ведомству должны помочь современные технологии.

«Перейти к однократно заращиваемым показателям, перевести в онлайн коммуникацию с респондентами, создать единую платформу хранения и обработки данных, обеспечив доступ к ним пользователей», – сформулировал задачи Росстата на перспективу Максим Решетников. Решать их планируется в новом нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства», добавил он.

Из ключевых целей и задач по поручению Председателя Правительства РФ формируется Стратегия развития статистики до 2030 года.

«Ее реализация повысит качество самих данных, уровень доверия к статистике внутри страны и за рубежом», – подытожил министр.

Необходимость усиливать межведомственное взаимодействие и продолжать дальнейшее снижение статнагрузки подчеркнул и руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин.

«В 2024 году нам предстоит и дальше усиливать межведомственное взаимодействие и реализовывать уже начатый проект по снижению нагрузки на респондентов. Приоритетным также является проект по обновлению подходов по сбору данных от МСП. В ходе его реализации будет осуществляться сбор по показателям, а не по формам. Совместно с Минцифры и Минэкономразвития России нам предстоит подготовить личные кабинеты на порталах ЕПГУ и корпораций МСП для взаимодействия с респондентами и для сдачи статотчетности», – отметил глава Росстата.

