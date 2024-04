Летний маршрут автобуса № 390 возобновляет работу с 28 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 28 апреля и до закрытия сезона москвичи снова смогут добираться до водоемов и пляжей на автобусах летнего маршрута № 390. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С 1 мая по 30 сентября 2023 года на автобусах № 390 горожане совершили более 400 тысяч поездок. Сезонные маршруты пользуются популярностью у москвичей, поэтому в этом году № 390 возобновит работу. Мы продолжаем развивать наземный городской транспорт, как поручил Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.

Автобусы маршрута № 390 отправляются от станции метро «Полежаевская» и едут до пляжа № 3 в зоне отдыха «Серебряный бор — 3». Интервал их движения — 10–20 минут. В будние дни маршрут будут обслуживать шесть автобусов малого класса, а в выходные — 10.

