Коммунальный флот Москвы подготовили к открытию навигации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации. Оно состоится в среду, 24 апреля. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба — коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты Москвы-реки и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок в местах водовыпусков», — отметил Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что на судах в осенне-зимний период провели комплекс ремонтных и пусконаладочных работ. Специалисты организовали обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем.

Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора проводят суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. Извлечением донных наносов песка и грунта заняты плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

В прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, извлекли со дна около 21 тысячи тонн песка и грунта.

