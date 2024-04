Итоги III Всероссийской конференции с международным участием «Библиотечный маркетинг 360°»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 апреля в рамках празднования 105-летия в Государственном университете управления состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Библиотечный маркетинг 360°».

Всего на мероприятие зарегистрировалось более тысячи библиотекарей из 336 городов России, новых территорий и стран ближнего зарубежья.

Конференцию открыл советник при ректорате ГУУ Николай Михайлов.

«Мы часто говорим о том, что надо возвращать студентов и молодежь в библиотеки. И хоть сейчас бумажные издания постепенно уходят в прошлое, потребность в книге всегда будет существовать. Мы собираемся для обсуждения этой темы уже третий раз в стенах ГУУ, и я надеюсь, что эта замечательная традиция будет существовать и дальше», – поделился Николай Николаевич.

С приветственным словом к собравшимся обратились также и специальные гости президент Гильдии маркетологов, практик с всероссийским именем Игорь Березин и председатель Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу Российской библиотечной ассоциации Людмила Зайцева.

Экспертом конференции выступил советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев, который поделился своим опытом в сфере развития библиотечного дела и отметил важность этой работы.

«В наше время, чтобы быть современным университетом, нам необходимо постоянно совершенствовать технологии работы, в том числе библиотечной. Прекрасно, что здесь заинтересованный состав авторитетных спикеров, экспертов, которые делятся своим опытом», – отметил Сергей Владимирович.

Мероприятие объединило опыт в области теории и практики библиотечного маркетинга профессионалов отрасли из учебных и публичных библиотек, ученых, специалистов коммерческого сектора маркетинговых услуг.

Кроме того, впервые в рамках конференции прошла секция молодых ученых, руководителем которой стала студентка 4 курса Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций ГУУ, заместитель председателя Книжного клуба «Обсудим?» София Сорокина.

Организаторами III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Библиотечный маркетинг 360°» выступили Государственный университет управления и издательская группа «КНОРУС».

Материалы спикеров и запись трансляции мероприятия доступны на официальном сайте.

Напомним, что конференция проходит в ГУУ уже третий раз. В 2024 году в ее названии добавился статус «с международным участием» благодаря тому, что интерес к мероприятию проявили специалисты по маркетингу и библиотечному делу из Беларуси и Болгарии. В планах конференции будущего года увеличить количество зарубежных участников за счет спикеров из вузовских библиотек стран дальнего зарубежья, например, Китая, Кубы и Аргентины.

