Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Творческий мастер-класс для детей по изготовлению забавных насекомых из воздушного пластилина. Этот материал достаточно легкий в применении, но и в тоже время требует к себе аккуратного отношения, так как он очень мягкий и пластичный. При работе с ним у детей развивается память, воображение, умение соотносить детали по величине, создавать целый объект из отдельных деталей. Ведущий познакомит участников мастер-класса с различными приемами работы с пластилиновой массой и стеками.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI