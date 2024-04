Дмитрий Вольвач: в 24 регионах России и пяти регионах Китая реализуются совместные инвестиционные проекты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Нормативно-правовая база межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем постоянно расширяется. На сегодняшний момент между субъектами двух стран действует 117 соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе выступления на 42-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации, который состоялся под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Торгово-экономические связи с КНР поддерживают 83 российских региона. Более 50% совокупного объема внешнеторгового оборота России с Китаем приходится на пять российских регионов – Москву, Санкт-Петербург Московскую область, Приморский край и Иркутскую область.

«В 2023 году было подписано четыре межрегиональных взаимовыгодных соглашения, в 2024 году согласованы ещё четыре – между Челябинской областью и провинцией Шаньдун, между Кировской областью и провинциями Аньхой, Хубэй и Цзянси. В стадии межведомственного согласования сейчас находится соглашение Тверской области с провинцией Ляонин, – привёл данные Дмитрий Вольвач. – В «портфеле» российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству 83 перспективных проекта на общую сумму 198 млрд долларов в сфере промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, логистики и новых технологий».

Совместные инвестиционные проекты реализуются в 24 регионах России и 5 регионах Китая. Среди наиболее значимых и перспективных замминистра выделил реализацию строительства завода по производству метанола в Находке и создание российско-китайского агрохолдинга на Дальнем Востоке с АО «Легендагро Холдинг», а также инвестиционные проекты по строительству газохимического комбината и созданию завода по производству метанола в Амурской области.

Большое значение в налаживании взаимной торговли, бизнес-активности и межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем, по словам замминистра, играют двусторонние мероприятия, которые на регулярной основе проводит Минэкономразвития России совместно с Минкоммерции КНР и другими профильными ведомствами обеих стран.

Одно из таких мероприятий – ежегодный Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, который традиционно проходит на «полях» Российско-Китайского ЭКСПО и является площадкой для обмена опытом регионов в различных областях, развития прямых деловых контактов и привлечения инвестиций. В прошлом году мероприятие прошло в г. Екатеринбурге, в нём приняли участие более 300 представителей власти и бизнеса из России и Китая.

Кроме того, в мае 2023 года в Шанхае прошёл Российско-Китайский бизнес-форум. В его работе приняла участие российская правительственная делегация во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным и более 1500 бизнесменов двух стран, в том числе представители 15 российских регионов.

В данный момент стороны ведут активную подготовку к проведению очередного 8-го Российско-Китайского ЭКСПО и 4-го Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, запланированных в городе Харбине с 17 по 21 мая. Участие в Форуме на сегодняшний день подтвердили 127 представителей, делегации из 22-х российских субъектов, при этом 15 регионов будут представлены на уровне высших должностных лиц.

«Наличие общей границы, развитость транспортных сетей и связи создают хорошие предпосылки для восстановления и наращивания взаимных туристических поездок для граждан России и Китая», – отметил Дмитрий Вольвач.

С 1 августа 2023 года Россия и Китай восстановили безвизовый режим для групповых туристических поездок. За 8 месяцев с момента запуска проекта взаимный турпоток составил 312 тыс. человек. Лидирующими регионами турпотока с Китаем в России являются Приморский, Забайкальский край, Амурская область, Москва и Хабаровский край. Иркутская область – постоянный участник международных туристических выставок на территории КНР, Ленинградская область совместно с провинцией Хэбэй наметила в 2024 году реализацию совместных проектов в области образования, культуры и туризма.

«Рассчитываем, что совместная работа в рамках Совета глав субъектов будет способствовать ускоренному развитию межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем, – резюмировал Дмитрий Вольвач. – Инициативы регионов – это базис торгово-экономического взаимодействия наших стран, основа для взаимной кооперации на рынке производственных, инвестиционных, научно-технических и туристических ресурсов, эффективный ресурс для повышения качества и уровня жизни населения».

В заседании также приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, заместитель начальника Управления Президента России по внешней политике Филипп Ильичев, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования России Ксения Тринченко, посол по особым поручениям МИД России Сергей Петров, главы Рязанской, Астраханской, Тамбовской, Ульяновской, Амурской, Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа и другие участники.

