Для столичных ИТ-компаний организуют онлайн-встречи с цифровыми атташе в дружественных странах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году для столичных экспортеров организуют традиционные онлайн-встречи с торговыми представителями России в дружественных странах. Программу поддержки дополнят форматом «Диалоги с цифровыми атташе». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Всего в течение года планируется провести 38 онлайн-конференций с экспертами. Впервые на вопросы предпринимателей ответят цифровые атташе торговых представительств России в Китае, Индии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах и других государствах. Они расскажут, какие разработки востребованы за рубежом и как подготовить продукт к выходу на рынок. Отдельное внимание специалисты уделят мерам поддержки ИТ-компаний», — отметила Наталья Сергунина.

Первая встреча с цифровым атташе состоится уже 24 апреля. Участники обсудят особенности ведения высокотехнологичного бизнеса в Индонезии.

С начала года в рамках цикла «Час с торговым представителем Российской Федерации» экспортеры уже получили рекомендации по работе в Марокко, Алжире, Египте, Киргизии, Узбекистане и Азербайджане. Следующую встречу посвятят Малайзии — она состоится 23 мая. Регистрации открыта на сайте Московского экспортного центра до 17 мая.

С 2021 года для столичных предпринимателей организовали онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах. Консультации получили около 1,5 тысячи компаний.

Московский экспортный центр предоставляет широкий выбор инструментов поддержки для начинающих и действующих экспортеров. Предприниматели могут принимать участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучаться в рамках акселераторов, размещать товары в зарубежных супермаркетах и на маркетплейсах.

