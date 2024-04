Город реализовал на электронных торгах 134 участка для строительства частных домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В прошлом году в столице начали проводить электронные торги по продаже и аренде участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). За это время было реализовано более 130 лотов. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития.

«В марте прошлого года торги по продаже и аренде участков для строительства частных домов были переведены в электронный вид. Такой формат унифицировал процедуру реализации земли в столице. Всего за год на электронных торгах город продал и сдал в аренду 134 участка под ИЖС — в общей сложности более 19 гектаров земли. В них приняли участие около 1,7 тысячи человек, а конкуренция составила в среднем 12 претендентов на лот», — рассказала Мария Багреева.

113 участков были выставлены на торги по продаже, а еще 21 — по аренде. Заключив договор аренды, после завершения строительства дома и оформления его в собственность победитель аукциона может воспользоваться исключительным правом выкупить участок за 40 процентов от его кадастровой стоимости.

Договоры по результатам электронных торгов также заключаются дистанционно, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, что делает весь процесс участия в аукционах более удобным и прозрачным.

«Площадь участков варьировалась от четырех до 30 соток. Больше всего лотов реализовано в ТиНАО: там прошли торги по 114 участкам. Еще 14 объектов — в Восточном административном округе, четыре — на западе столицы и еще по одному — на севере и северо-западе. Самым популярным лотом оказался участок площадью 12,5 сотки в районе Солнцево: на него претендовал 81 участник аукциона», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Подобрать участок для строительства частного дома напрямую у города можно на инвестиционном портале Москвы, выбрав с помощью фильтров место и площадь объекта, вид торгов и другие параметры. На странице каждого лота доступна информация о правилах проведения торгов, сроках заявочных кампаний и дате аукциона, а также документация и фотографии.

Далее нужно перейти на электронную площадку, где пройдут торги, и подать заявку на участие. После завершения аукционов и подведения итогов победителю на электронную почту придет соответствующее уведомление. Затем на инвестиционном портале заключается электронный договор и оплачивается стоимость объекта.

Информацию о выставленных на торги земельных участках публикуют на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» можно найти все данные о лотах: фотографии, документацию, условия и форму реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

