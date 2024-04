Годовая выручка социальных предпринимателей в России составила более 102 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России актуализировало данные по деятельности социальных предпринимателей в экономике в целом и в региональном разрезе. На январь 2024 года в России зарегистрировано почти 11 тысяч социальных предприятий. Из них 7,8 — тысяч индивидуальные предприниматели, 3,2 тысячи — действуют в качестве в качестве юридических лиц.

«Суммарная годовая выручка социальных предпринимателей превысила 102 млрд рублей. Мы уже не раз говорили, что у социального бизнеса женское лицо — актуальные данные подтверждают этот факт: более 70% соцпредпринимателей — женщины. Больше всего предприятий в отраслях образования (30%), здравоохранения и социальных услуг (23%), культуры, спорта и организации досуга (17%), обрабатывающих производств (8%)», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Из общей годовой выручки 17,9 млрд приходится на ИП, 84,6 млрд — на юридические лица.

Сегодня в социальном бизнесе работают более 82 тысяч сотрудников. Среди соцпредпринимателей появляются и молодые люди: свой бизнес развивают 147 ИП в возрасте до 25 лет.

В Фонде «Наше будущее» отмечают, что 2024 году в сфере социального предпринимательства наблюдается несколько тенденций.

«Например, мы видим тренд на внедрение новых технологий, в частности, искусственного интеллекта, который уже активно применяется в биомедицине, ИТ и социальной рекламе. Все больше развития в ближайшем будущем получат социальные проекты в области реабилитации и протезирования. Еще один тренд — развитие дополнительного образования, в особенности дистанционного. Перспективным представляется развитие внутреннего туризма. Все больше бизнесменов начнут осваивать маркетплейсы в качестве основной площадки реализации своих товаров. Кроме того, в структуре социального бизнеса могут появиться новые категории за счет развития креативных кластеров, а в учебных планах вузов — программы профессиональной подготовки специалистов в сфере социального предпринимательства», — сообщила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Регионы-лидеры по количеству предприятий: Республика Башкортостан (617 компаний), Нижегородская область (463), Ленинградская область (451), Приморский край (390), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (371), Москва (360), Санкт-Петербург (273), Волгоградская область (247), Самарская область (242), Свердловская область (220).

В России также действует рейтинг субъектов РФ по итогам реализации поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства. По итогам 2022 года в лидеры вошли Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Тюменская области, Приморский и Красноярский край. «Важно отметить, что социальный бизнес устойчив к кризисам: около 80% компаний развивают свой бизнес более трех лет. Высокая выживаемость стала возможной в том числе благодаря инструментам поддержки — это льготные займы, гранты, имущественная поддержка, налоговые преференции», — отметила Татьяна Илюшникова.

В России действует ряд мер поддержки для социальных предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент России, реализацию нацпроекта курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Социальный бизнес может получить грант в размере до 500 тысяч рублей (до 1 млн рублей — для Арктической зоны) на развитие бизнеса. Также такие предприниматели могут получить микрозаймы по льготным ставкам в региональных микрофинансовых организациях.

Социальный предприниматель из Приморского края Александр Сорокин развивает детскую горнолыжную школу, получив статус социального предпринимателя в 2021 году. «Мы не просто горнолыжная школа, мы создаем площадку для качественного семейного отдыха в зимнее время года. Статус помог мне получить грант, который я вложил в строительство школы. Также благодаря кредитным программам для социальных предпринимателей я получил несколько кредитов по льготным ставкам. Кроме того, я прошел обучающие курсы в центре „Мой бизнес“, которые позволили вести свое дело эффективно», — рассказал он.

В регионах действуют налоговые льготы для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. В рамках имущественной поддержки компании могут арендовать на льготной или безвозмездной основе офисные и производственные помещения, а также места в коворкингах в центрах «Мой бизнес».

«В 2016 году я основала центр социальных услуг «Душевные люди» в Ханты-Мансийском автономном округе. Мы оказываем услуги по комплексному уходу за пожилыми инвалидами, по социально-трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста, по поддержке участников СВО. С 2020 года наша организация ежегодно подтверждает статус социального предприятия. Благодаря этому мы получили грантовую поддержку на развитие своего проекта, нам предоставили в безвозмездное пользование помещение, также мы регулярно получаем консультационную поддержку от специалистов центра «Мой бизнес», — сообщила руководитель центра Марина Ахметгалиева.

Кроме того, в регионах действует порядка 50 центров инновации социальной сферы, которые работают как «единое окно» для социальных предприятий. Здесь компании могут получить консультационную и образовательную поддержку, помощь в запуске проектов.

Ежегодно для социальных предпринимателей проводится конкурс «Мой добрый бизнес», организатором которого является Минэкономразвития России. Оператором выступает Государственный университет управления.

«Конкурс проводится уже девятый год и позволяет выявить лучшие практики социального предпринимательства. Благодаря проекту, мы можем оценить качественные показатели роста социального предпринимательства. В этом году мы приняли более 3 тысяч заявок, в региональный этап прошло порядка 900 проектов со всей страны. Сейчас заявки оценивает экспертное жюри, и уже летом мы узнаем имена финалистов конкурса», — отметил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

