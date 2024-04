В первом квартале Минэк согласовал более 30 новых индикаторов риска

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2024 году количество индикаторов риска для предупреждения нарушений требований законодательства увеличится до 500. Это ускорит переход к «умным» проверкам бизнеса, когда контролирующий орган посещает объект только в случае потенциального нарушения требований, при срабатывании индикатора риска. Такая практика снижает административную нагрузку на предпринимателей. Развитием риск-ориентированного подхода в рамках реформы контрольной (надзорной) деятельности занимается Минэкономразвития России при поддержке Правительства РФ.

«Риск-ориентированный подход смещает вектор контроля с наказаний за нарушения на их профилактику. При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, не отвлекаясь на коммуникации с контрольными органами», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

В первом квартале этого года эксперты ведомства согласовали уже более 30 индикаторов риска нарушений обязательных требований законодательства, разработанных федеральными органами контроля. До конца года будет утверждено еще порядка 60-70 индикаторов. В 2023 году Минэкономразвития России удвоило количество индикаторов риска относительно предыдущих периодов.

Индикаторы риска сигнализируют контрольным органам о вероятности возникновения нарушения на объекте контроля, что становится основанием для проведения внеплановой проверки. К индикаторам риска относится, например, принятие судом заявления о признании банкротом работодателя с численностью сотрудников более 50 человек и другие. По данным Минэкономразвития России, эффективность таких надзорных мероприятий составляет 90%, а в некоторых случаях стремится к 100%. Это значит, что в большинстве проверок, проводимых по индикаторам риска, признаки нарушений подтверждаются и впоследствии устраняются. По итогам 2023 года высокую результативность показали проверки по индикаторам риска в области земельного контроля, трудового надзора, а также контроля за применением контрольно-кассовой техники.

