В Москве начинается подготовка к новому отопительному сезону — Собянин

В Москве начинается подготовка к новому отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«С мая по август городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов и так далее. За четыре месяца подготовим свыше 74 тысяч зданий, включая 34,6 тысячи многоквартирных домов. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду завершим до 25 августа», — написал Мэр Москвы.

К новому осенне-зимнему периоду подготовят 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальные тепловые станции, а также 97 малых котельных. Запланирован ремонт на объектах ПАО «Мосэнерго»: 12 энергоблоках, 49 паровых турбинах, 29 парогазовых и газотурбинных установках, 231 водогрейных и 44 энергетических котлах. Профилактические работы выполнят на 492 сетевых насосах и 63 сетевых подогревателях и бойлерах, 71 электрическом генераторе и 74 трансформаторах.

В общей сложности к отопительному сезону подготовят свыше 74 тысяч зданий. В их числе — 34,6 тысячи жилых домов, 8,6 тысячи социальных и 30,8 тысячи экономических объектов.

Гидравлические испытания проведут на 18,2 тысячи километров тепловых сетей. На участках, где не требуется отключение потребителей, они начались еще в конце марта.

ПАО «МОЭК» отремонтирует 44 тепловые станции, 95 отопительных котельных, 10 744 тепловых пункта, а также запланирован капитальный ремонт и реконструкция 94,3 километра тепловых сетей.

Кроме того, в полном объеме будет подготовлено более 129,6 тысячи километров электрических сетей. Предусмотрены работы по реконструкции 231,2 километра электрических сетей и ремонту 1793 трансформаторных подстанций.

Запланирован профилактический осмотр 12 902,3 километра водопроводных сетей и магистралей, а также 5812,1 километра канализационных сетей. В городе отремонтируют 3819 колодцев, 165 пожарных гидрантов и подготовят к работе в зимних условиях 408 водоразборных колонок.

Системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты к 1 сентября, а к массовой подаче отопления — к 15 сентября.

Кроме того, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в 2024 году инженерные системы и конструктивные элементы будут обновлены в свыше 2,3 тысячах домов.

Минувшая зима в Москве выдалась достаточно холодной и снежной: выпало 211 сантиметров снега. Это на треть больше климатической нормы (152 сантиметра).

В первую неделю января средняя температура воздуха составила минус 20,5 градуса, что является рекордным значением за последние 45 лет. Предыдущий рекорд — минус 20,2 градуса — был зафиксирован в 1979 году.

Во время снегопадов в уборке задействовали более 165 тысяч человек, в распоряжении которых было 14,5 тысячи единиц техники. В том числе дополнительно привлекались силы АО «Мосгаз», АО «Мосводоканал», ГБУ «Гормост», АО «Москоллектор», АО «ОЭК» и других инженерных и коммунальных компаний.

В столице работало 4075 объектов зимнего отдыха — это катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, универсальные площадки, ледяные горки и снежные городки.

