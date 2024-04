В Москве начали капитальный ремонт крыш жилых домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведут в порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные. Больше всего крыш обновят в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах.

Специалисты полностью заменят кровельное покрытие, отремонтируют стыки плит, ограждения, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

«Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур», — рассказал Петр Бирюков.

Скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали свыше восьми тысяч крыш жилых домов.

