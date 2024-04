В Косино-Ухтомском планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор сможет построить здание с физкультурно-оздоровительным комплексом в районе Косино-Ухтомский. Для этого во втором квартале 2024 года город выставит на торги земельный участок площадью 0,61 гектара. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Комплексы, которые выполняют сразу несколько функций, востребованы у москвичей, поскольку позволяют приобрести различные товары и получить необходимые услуги в одном месте. Для возведения таких объектов инвесторы могут арендовать участки на аукционах. Так, на торги планируется выставить 0,61 гектара земли на востоке столицы. Инвестор сможет построить там здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров. Большую его часть — 5,5 тысячи квадратных метров — займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в нем можно разместить объекты бытового обслуживания и медицинский центр», — рассказал Максим Гаман.

С победителем торгов заключат договор аренды на пять с половиной лет. За это время инвестор должен построить и ввести объект в эксплуатацию. Новое здание появится по адресу: улица Лыткаринская, владение 2а. Вокруг находится жилая малоэтажная застройка. Принять участие в торгах смогут все желающие.

«С каждым годом приверженцев здорового образа жизни в городе становится все больше. Мы создаем все условия, чтобы жители каждого района были обеспечены спортивной инфраструктурой, так же как и другими необходимыми социальными объектами, ведь шаговая доступность не только сокращает время в дороге и создает комфортные условия, но и мотивирует», — добавила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Вся информация о выставленных на городские аукционы объектах публикуется на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Удобная навигация сайта позволяет не только быстро найти подходящий лот, изучить документацию и характеристики, но и оценить его инвестиционную привлекательность, а также записаться на осмотр недвижимости.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI