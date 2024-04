В ГУУ наградили добровольцев ВСКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 апреля 2024 года в Государственном университете управления состоялось торжественное построение, а также смотра сил и средств Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, приуроченного ко дню основания ВСКС.

В начале торжественного построения добровольцам зачитали поздравление от первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, в котором государственный деятель отметил заслуги студенческих спасательных отрядов и поблагодарил за работу, в том числе на новых территориях РФ.

Ректор ГУУ Владимир Строев заметил, что отделение ВСКС располагается в ГУУ уже много лет. По его словам, ребята из студотряда не только приобретают знания и умения в сфере спасательных работ, но и впитывают в себя базовые моральные ценности. «Природа нашей большой страны никому не даёт расслабиться, всё время что-то происходит, вы постоянно нужны. Вы спасаете жизни и имущество от негативных последствий экстремальных ситуаций. Также активно помогаете жителям новых субъектов и бойцам СВО», – сказал ректор, поздравил с днём основания ВСКС.

Руководитель ВСКС Евгений Козеев напомнил о том, что делает добровольцев «сильнее и мудрее» – это совместное участие в аварийных и спасательных работах, помощь новым субъектам, а также повышение уровня культуры добровольцев. Было особо отмечено участие корпуса студентов-спасателей во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. «Нас объединяют сотни тысяч людей, которым мы помогли. Выражаю благодарность за ваше трудолюбие, энергию. Мы помогаем делать мир лучше. И сможем ещё больше, только если будем вместе», – сказал Евгений Викторович. Вслед за этим от отметил, что на торжественном построении присутствует не полный состав московского отделения, так как в стране идёт сезон наводнений и часть коллег работает в Курганской, Новгородской и Белгородской областях, а некоторые буквально пару дней назад вернулись из Орска. Руководитель ВСКС поблагодарил ГУУ за предоставляемую площадку, которая будет укрепляться и разрастаться.

Руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов искренне поздравил своих подчинённых с праздником. Доложил, что за прошедший год 24 студента его отделения прошли аттестацию спасателей. «Каждый из нас не останавливается на достигнутом и развивается. Каждый готов подставить друг другу плечо. С праздником, ура!»

На торжественной церемонии награждения отличившихся добровольцев были вручены медали, благодарственные письма и полезные в работе подарки.

Мероприятие завершилось показательными выступлениями.

Поздравляем с праздником всех спасателей МГО ВСКС, желаем успехов в работе и учёбе, здоровья, хладнокровия в экстренных ситуациях и душевного тепла.

