Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Экоцех Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Полигон «Бабхинский» Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Полигон «Бабхинский» Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. ТЭЦ Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Экоцех Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Экоцех Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Экоцех Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Предыдущая новость Следующая новость Виктория Абрамченко посетила площадки ликвидации объектов накопленного вреда в Иркутской области. Экоцех Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко совершила рабочую поездку в Иркутскую область. Вице-премьер и губернатор области Игорь Кобзев ознакомились с ходом работ на промплощадках Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и «Усольехимпрома». Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» на промплощадках бывших предприятий госкорпорацией «Росатом».

«Мы действительно сделали большую работу все вместе – с регионом, экологами, активистами, потому что эта работа на Байкале шла очень ювелирно, чтобы с местным населением, с жителями обсуждался каждый шаг, чтобы технологии проходили обязательное общественное обсуждение. Важно, что здесь применены российские технологии и оборудование. На одном из объектов, коллеги доложили, под 80% локализации отечественного оборудования. Смонтированы современнейшие очистные сооружения с тонкой очисткой, чтобы стоки, которые будут попадать в Байкал, были чистыми и соответствовали требованиям. Несмотря на все сложности, было найдено федеральное финансирование – 6,6 млрд рублей на ликвидацию опасных отходов. Все работы идут в графике», – отметила Виктория Абрамченко.

Благодаря первоочередным мероприятиям, реализованным по поручению Президента, предотвращено потенциальное загрязнение экосистемы из‑за переливов отходов в озеро Байкал, а также прекращён режим чрезвычайной ситуации в Усолье-Сибирском.

На промплощадке бывшего «Усольехимпрома» выполнено более 80% всех демонтажных работ: демонтированы 261 надземная и 262 подземные части зданий, в том числе ликвидирован последний опасный производственный наземный объект «Площадка производства трихлорсилана и четырёххлористого кремния».

В 2024 году демонтажные работы будут продолжены. Также «Росатом» планирует завершить мероприятия по ликвидации нефтяной линзы, что обеспечит безопасность реки Ангары.

Кроме того, на месте бывшего предприятия в логике экономики замкнутого цикла продолжается создание производственно-технического комплекса «Восток», который будет специализироваться в первую очередь на утилизации ртутьсодержащих отходов и возврате извлечённых полезных элементов во вторичный хозяйственный оборот.

В настоящее время на территории БЦБК создаётся современная технологическая инфраструктура для очистки и удаления отходов со сложным составом, в том числе содержащих чёрный щёлок. Работы осуществляются на территории полигона «Бабхинский» и площадке цеха очистных сооружений (ЦОС). До конца 2024 года на площадке ЦОС технологическое оборудование для очистки щёлокосодержащих стоков будет полностью смонтировано и подготовлено к пусконаладочным работам. Частично будет осуществлён монтаж оборудования для очистки надшламовых вод на полигоне «Бабхинский».

«Виктория Валериевна поблагодарила всю команду – не только правительство Иркутской области, а в первую очередь коллег из “Росатома„, потому что они детально просчитывают все риски. Объекты очень сложные. Того, что сегодня происходит на площадках центральных очистных сооружений и Бабхинском полигоне, жители Байкальска, Слюдянского района Иркутской области долго ждали, никто не верил, что будет производиться очистка. Мы должны уже думать, как эта территория будет использоваться в будущем, тем более что Байкальск определён одним из опорных населённых пунктов Иркутской области. На площадке “Усольехимпрома„ завершается демонтаж зданий, “Росатом„ строит экотехнопарк “Восток„, который в дальнейшем продолжит рекультивацию территории. Сами усольчане понимают, что до 2020 года и после 2020 года это две разные территории – и с точки зрения угрозы для жителей, и с точки зрения использования территории. Благодарю Викторию Валериевну за внимательное отношение к нам, за детальный подход ко всем вопросам», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI