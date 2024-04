Валерий Фальков и Роман Артюхин поздравили университет со 105-летием

Source: MIL-OSI Russian Language News

Праздничное настроение всё ещё не покидает Государственный университет управления. На днях ректор Владимир Строев принял официальные поздравления со 105-летием вуза от министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Федерального казначейства России, выпускника ГУУ Романа Артюхина.

Поздравление от министра передал директор Департамента кадровой политики Минобра Алексей Свистунов. Валерий Фальков отметил работу научно-преподавательского состава, похвалил новаторские проекты и использование современных технологий в работе университета.

Помощник руководителя Федерального казначейства, председатель Молодежного совета Федерального казначейства и выпускник ГУУ Георгий Тархановский передал поздравление от Романа Артюхина, который обратил внимание, что наш вуз, кроме всего прочего, активно занимается общественной деятельностью и способствует патриотическому воспитанию молодого поколения.

Полные тексты поздравлений можно увидеть в фотогалерее ниже.

