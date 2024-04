Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве более 1,8 миллиона семей пользуются в своих квартирах газовым оборудованием. Оно требует грамотного и ответственного отношения владельцев при его эксплуатации. Для безопасной работы важно своевременно контролировать его состояние. Проверки газового оборудования специалистами проходят ежегодно. Информация о датах и времени их проведения размещается на сайте АО «Мосгаз», а также информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов. Для удобства граждан создан телеграм-бот, с помощью которого можно подписаться на уведомления. Они придут на электронную почту или в мессенджере за неделю и сутки до проверки. Связаться со службой сервиса АО «Мосгаз» можно по номеру: +7 800 700-71-04. Она работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Вызвать специалиста

С 17 апреля вступил в силу Федеральный закон № 77-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части ответственности за нарушение правил использования и содержания газового оборудования, а также его самовольную замену (статья 9.23 КоАП РФ). Согласно документу, штрафы за его нарушение повысили не только для управляющих компаний, но и для граждан.

Теперь, согласно законодательству, за недопуск сотрудников специализированной газораспределительной организации (в Москве это АО «Мосгаз») в квартиру или жилой дом для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования собственнику или нанимателю грозит штраф от пяти до 10 тысяч рублей (ранее — от одной до двух тысяч рублей). Ранее работы по техобслуживанию могли проводить любые специализированные организации, которые не являлись газораспределительными, теперь в целях большей безопасности и надежности это исключено.

С 1 сентября 2023 были внесены изменения в законодательство, по которому проводить техническое обслуживание газового оборудования может только специализированная газораспределительная организация. В Москве такой компанией является АО «Мосгаз» — региональный оператор газификации города Москвы. То есть новую газовую плиту или газовую колонку может установить специалист только этой организации. Он выполнит все работы качественно, гарантируя безопасность функционирования оборудования.

Более 10 лет работает подразделение «Служба сервиса» АО «Мосгаз». Только за 2023 год по Москве в сервисную службу компании поступило более 64 тысяч заявок. Это свидетельствует о том, что горожане доверяют столичным газовикам в вопросах обслуживания и установки газовых приборов. В числе самых востребованных услуг остаются переделка газовой разводки, ремонт газовых плит, водонагревателей и котлов, а также их замена.

Быть ответственным

Замена газового оборудования в квартире должна проводиться специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании в многоквартирном доме или в жилом доме (домовладении). Это регламентируется пунктом 10 правил пользования газом, утвержденных постановлением Правительства России (№ 410 от 14 мая 2013 года). Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается. То есть недопустимо привлекать частного мастера или представителя сервисного центра магазина, где приобреталось оборудование.

Скрыть факт самовольных работ не получится. В базе данных специализированной газораспределительной организации есть информация о характеристиках оборудования, установленного в каждой столичной квартире. Поэтому при очередном плановом осмотре сотрудники выявят несоответствие и уведомят Мосжилинспекцию о незаконных изменениях. Кроме того, если специалисты зафиксируют угрозу возникновения аварийной ситуации из-за кустарных работ, гражданин будет оштрафован на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

За уклонение от заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования и его замены или замену без привлечения сотрудников АО «Мосгаз» собственника оштрафуют на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, а управляющую компанию — от 200 до 500 тысяч. Частному мастеру, оказывающему такие услуги, придется заплатить штраф от 25 до 100 тысяч рублей, а организации — от 200 до 500 тысяч.

Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры на 2024 годС начала года в Москве проверили около 20 процентов газовых плит

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI