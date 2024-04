Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Девять горнолыжных курортов, которые смогут принимать 4,7 млн туристов в год, получат поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Их общая стоимость составляет 31,8 млрд рублей, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Владимир Трач в пресс-центре ТАСС.

«В марте подвели итоги третьего этапа программы льготного кредитования в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. В числе поддержанных инициатив — девять проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов. Субсидируемый кредитный портфель проектов — 24,1 млрд рублей. Общее число посетителей комплексов после завершения строительства — почти 4,7 млн человек ежегодно», — отметил Владимир Трач.

Среди поддержанных проектов — строительство горного курорта «Парк „Три вулкана“» в Камчатском крае. Он объединит достопримечательности полуострова и различные направления туризма: оздоровительный отдых с использованием уникальных бальнеологических ресурсов региона и круглогодичный активный отдых в горах. Предполагается, что комплекс ежегодно будет принимать более полумиллиона гостей. Еще один крупный проект — горнолыжный комплекс «Рай-Из» — будет реализован в Ямало-Ненецком автономном округе. Это предусмотрено Стратегией развития Арктической зоны России до 2035 года. За счет льготного кредита здесь планируется построить трассы протяженностью 20 км, семь подъемников, а также системы оснежения, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пункт проката.

С участием государственной поддержки будет создана горнолыжная инфраструктура рядом с существующим гостиничным комплексом «Алтай Пэлас» в Алтайском крае. В планах инвесторов — строительство кресельной канатной дороги, шести трасс разных уровней сложности. Курорт будет работать в круглогодичном режиме и сможет принимать до 650 тыс. туристов ежегодно.

Также в рамках программы льготного кредитования будут поддержаны проекты развития существующих горнолыжных курортов на Алтае, Урале и Северном Кавказе.

Кроме инфраструктурных объектов, на горных курортах по программе планируется строительство отелей, которые также будут возводиться с поддержкой по национальному проекту. Это позволит нарастить качественный номерной фонд, решить проблему дефицита высококлассных средств размещения на курортах.

Например, в Шерегеше инвесторы получат льготные кредиты на реализацию четырех новых гостиничных проектов с общим фондом 700 номеров. В рамках проекта «Три вулкана» будут построены отели категорий 3–5* с общим фондом 1397 номеров. На курорте «Рай-Из» планируется возведение отеля на 320 номеров. В «Аджигардаке» Челябинской области появится многофункциональный курорт на 900 номеров, а на курорте «Губаха» в Пермском крае — на 120.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI