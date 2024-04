Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В территориальной клубной системе «Товарищ» состоится мастер-класс по валянию из сухой шерсти.

Дети научатся использовать специальную иглу для валяния, смешивать и переплетать шерстяные волокна, создавая разнообразные изделия. Участники создадут фигурку божьей коровки на листочке. Гости познакомятся с техникой валяния, узнают, как правильно выбирать материал, какие инструменты использовать в зависимости от желаемого результата.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI