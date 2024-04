Банки РФ в панике – Ozon и Wildberries отбирают клиентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему банкам не нравится конкуренция с маркетплейсами?

Продажи на маркетплейсах в 2023 году выросли на 40%, преодолев отметку в 8 трлн. руб., 80% указанной суммы приходится на Ozon и Wildberries, которые имеют лицензии на осуществление банковской деятельности. Конкуренция с онлайн-магазинами не устраивает банки по ряду причин:

маркетплейсы предоставляют покупателям скидки за использование собственных платежных решений;

другие банки фактически вытеснены из цепочки – клиент пополняет кошелек через СБП, а оплачивает покупку – через Ozon и Wildberries;

банки не могут получить комиссию за эквайринг, средний размер которой составляет 1,2-2,2% от суммы транзакции;

отрасль не контролируется, что ведет к недобросовестной конкуренции;

клиенты банков лишаются кешбэка, а маркетплейсы увеличивают собственный доход.

Банкиры обеспокоены «захватом» рынка со стороны магазинов – сотрудничать с Ozon и Wildberries кредитным учреждениям приходится на коммерческих условиях: контроля со стороны регулятора при этом нет.

Как эксперты предлагают решить проблему с Ozon и Wildberries?

Банковское сообщество предлагает начать регулирование рынка финансовых услуг, продвигаемых маркетплейсами – ЦБ РФ призвали разработать законопроекты, выравнивающие условия конкуренции. Внимание на проблему обратила и ФАС России – в ведомстве анализируют условия оплаты покупок в интернете с использованием разных платежных инструментов.

«До создания своих банков маркетплейсы обращались к другим кредитным организациям, пытаясь договориться о партнерстве, но не были услышаны – сегодня ситуация кардинально поменялась: условия диктуют Ozon и Wildberries», – заявил эксперт.

Вместе с тем, независимые специалисты не видят нечестной конкуренции в политике Ozon и Wildberries: маркетплейсы предлагают клиентам скидки, банки – кешбэк в рамках программ лояльности, а самое выгодное для себя решение выбирает клиент. С другой стороны, Озон Банк расширяет сферу влияния, продвигая не только платежные инструменты, но и, например, накопительные счета, привлекающие постоянных пользователей платформы.

15:55 23.04.2024

