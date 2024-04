Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На этой неделе у всех поклонников КВН из Государственного университета управления праздник – сразу четыре игры с участием наших команд.

24 апреля в 18:30 в первой 1/8 финала Центральной лиги Москвы и Подмосковья выступит команда КВН «Фильдепёрсовые».

25 апреля в 18:30 во второй 1/8 финала Центральной лиги Москвы и Подмосковья выступит команда КВН и «Ихние».

Ребятам предстоит побороться против участников Высшей лиги КВН и шоу «Лига городов» на ТНТ, так что наша поддержка им просто необходима.

Обе игры пройдут в Московском молодёжном центре «Планета КВН» (м. Марьина роща, Шереметьевская ул., 2).

27 апреля в 16:00 и 19:00 ждём вас в Актовом зале ГУУ на первом этапе игр юбилейного сезона университетской лиги.

Состав команд:

КПК, РТУ МИРЭА

«Отпросились у мамы», ГУП

«Фильдеперсовые», ГУУ

«Вторая серия, Синергия

«Контора», РосНОУ

«Минимум», ГУУ

«Лицом к лицу», МГУ

СПГС, ГУУ

«Кисло-сладкий», Росбиотех

«Оригинальная копия», Синергия

«Ихние», ГУУ

«Настройка», МГППУ, Синергия

«Испанцы», МФЮА

«Фижма», РУДН

«Чародейки», РосНОУ

«Детектив Стас Игнатов», Москва

«Факториал», МАИ

«Те ребята», УМЦ им. Жириновского

«Мои родные», МАИ

«Третий лишний», РТУ МИРЭА

Вход для студентов и сотрудников ГУУ свободный. Зрителям не из ГУУ нужно пройти регистрацию.

Смеёмся за наших!

