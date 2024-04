Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках проекта будут закуплены специальные обучающие беспилотники, оборудованы классы и полётные зоны.

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл заседание правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем. Обсуждался вопрос проведения закупок беспилотных авиационных систем и оснащения ими школ и колледжей в рамках государственного гражданского заказа, а также вопрос разработки образовательных программ.

Представитель Минпросвещения доложил, что 1 июля в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС» в 523 школах откроются специализированные кружки и в 30 колледжах – центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками. Учебные заведения, участвующие в проекте, будут оснащены учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. В проекте участвуют 30 субъектов Российской Федерации. Всего для этих целей будет закуплено более 17 тыс. учебных беспилотников. Закупки должны быть объявлены до 1 мая.

«Полная готовность программы должна быть обеспечена с 1 сентября, когда учащиеся начнут следующий учебный год. Для этого уже с июля необходимо запустить программу», – прокомментировал Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер отметил, что учебные заведения должны быть не только оснащены беспилотниками, но и иметь соответствующие площадки для тренировочных полётов. Также в рамках проекта в школах и колледжах будут оборудованы специализированные классы, малые и основные полётные зоны, ремонтные станции и зоны 3D-печати. Андрей Белоусов поручил Минпросвещения дополнительно проработать с Росавиацией вопрос аттестации подготовленных образовательных программ и педагогов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI