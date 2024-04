IV Всероссийский межвузовский форум «Искусство управлять» начал работу в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 апреля 2024 года в Государственном университете управления состоялось торжественное открытие IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии», который продлится до 26 апреля 2024 года.

В рамках форума с 22 по 24 апреля на базе Точки кипения ГУУ проводится межвузовский Хакатон «Технологии городского развития». В мероприятии принимают участие студенты из 5 вузов: ГУУ, МИРЭА, МГСУ, РГУТИС, РУТ (МИИТ).

Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов поприветствовал участников Хакатона, которые будут работать с реальными проблемными кейсами от организаций-партнеров.

«Подход формирования команд из студентов разных специальностей, обладающих навыками в области информационных технологий, логистики, управления бизнесом и различными отраслями, экономики и финансов, управления персоналом и проектами, урбанистики, социологии, в сфере креативных индустрий, позволяет разрабатывать современные профессиональные решения и помогает улучшить деятельность организаций», — отметил проректор.

Партнерами Хакатона выступают: Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства, Роскачество, ГК Высота, Транспортные инновации Москвы, Центр муниципальной экономики, проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив и Точка кипения ГУУ.

В ходе работы форума состоятся и другие важные мероприятия.

23 апреля в 12:00 в Атриуме Бизнес-центра будет проведен проектный семинар «Киберспортивные мероприятия как новое направление проектного обучения», темами для обсуждения которого станут: реализация киберспортивного мероприятия как студенческого проекта, опыт реализации турниров как отдельно взятых проектов, менеджмент киберспортивных команд как университетского, так и профессионального уровня.

25 апреля в 15:00 состоится финал Конкурса студенческих проектов ГУУ, где лучшие студенческие команды нашего вуза представят профессиональному экспертному жюри свои проекты в номинациях бизнес-проекты (стартапы), социальные проекты, консалтинговые проекты, исследовательские проекты.

26 апреля в 10:00 пройдет Проектная сессия «Практика организации проектного обучения в вузах» для представителей образовательных учреждений для обмена опытом в области проектной работы и проектного обучения.

Целью проводимых мероприятий является стимулирование проектной и исследовательской деятельности студентов, а также обмен опытом и технологиями организации проектного обучения.

