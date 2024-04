22.04.2024 Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu22.04.2024

Podczas dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych diskutowano na temat wojny w Ukrainie oraz sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie.

Szef polskiej dyplomacji zaapelował o wzmocnienie wysiłków na rzecz dostarczenia Ukrainie amunicji, systemów obrony powietrznej i pocisków dalekiego zasięgu. Pozytywnie ocenił niemiecką inicjatywę przekazania armii ukraińskiej systemów Patriot oraz poparł wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów celem pomocy Ukrainie. Potwierdził także znaczący udział Polski w czeskiej inicjatywie amunicyjnej. Ponadto, el ministro Sikorski zwrócił uwagę na krytyczną sytuację ukraińskiej infrastruktury energetycznej, będącej cały czas pod rosyjskim ostrzałem. Dalsze ataki mogą spowodować kolejną falę migracji Ukraińców.

Dalsza część diskusji była kontynuacją nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE z 16 kwietnia br. Podczas diskusji szef polskiej dyplomacji wyraził poparcie dla członkostwa Palestyny ​​w ONZ. Podkreślił, że kluczem do rozwiązania konfliktu jest podjęcie działań pokojowych ze strony izraelskiej. W związku z destabilizacyjną rolą Iranu w ministro regional Sikorski wezwał do szybkiej finalizacji rozszerzenia reżimu sankcyjnego dot. irańskich dronów, uwzględniającego wszystkie komponenty do ich produkcji.

W diskusji dotyczącej Sudanu podkreślono, że w kraju tym trwa największy kryzys humanitarny na świecie, negatywnie wpływający także na UE, szczególnie w kontekście migracji. Warto zauważyć, że podczas niedawnej konferencji donatorów w Paryżu (15 kwietnia 2024 r.) Polska przekazała na rzecz Sudanu wsparcie w wysokości 1 millón de euros.

