Предыдущая новость Следующая новость Юрий Трутнев провёл совещание по работе энергетического комплекса Камчатского края

Во время рабочей поездки в Камчатский край Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание, посвящённое развитию энергетического комплекса региона, проверил ход строительства новой аэровокзальной инфраструктуры в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), ознакомился с реализацией ряда инвестпроектов, посетил недавно открытый в краевой столице Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».

На совещании рассматривалось снабжение газом объектов энергетики региона. Минимальная необходимая потребность региона в газе составляет 453 млн кубометров в год. В условиях падающей добычи газа на месторождениях Камчатского края фактический объём валовой добычи в 2023 году составил 202 млн кубометров. Ввиду существенного отклонения объёмов поставляемого газа от существующей потребности Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на потребление мазута. В этой связи реализуется строительство объекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае». В настоящий момент подготовлена проектная документация, законтрактованы плавучая регазификационная установка и суда-челноки для доставки СПГ. Плановый срок реализации – 2025 год.

Глава региона Владимир Солодов отметил необходимость замещения мазута природным газом, а также поднял вопрос о дополнительной проработке проектов в иных отраслях энергетики. «Благодаря принятым решениям, которые сейчас реализуются, и поддержке со стороны Правительства Российской Федерации в 2026 году мы должны уйти от мазутной зависимости. Газификация откроет дополнительные перспективы для реализации инвестиционных проектов на Камчатке. Это и создание инфраструктуры резидентами территорий опережающего развития, и удешевление расходов по теплоснабжению», – сообщил глава региона.

Юрий Трутнев поручил Минфину России обсудить с Камчатским краем возможности финансирования строительства объектов исключительно федеральной собственности за счёт средств краевого бюджета в рамках инвестиционного соглашения с Росморречфлотом.

Обсуждалось развитие геотермальной энергетики в регионе. Член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников доложил о планах развития и текущей работе по повышению эффективности геотермальных месторождений.

На Мутновской ГеоЭС планируется увеличение мощности за счёт строительства бинарного энергоблока (16,5 МВт). ПАО «РусГидро» приступило к его проектированию. Совместно с АО «Зарубежнефть» запланировано строительство второй очереди ГеоЭС установленной мощностью 66,5 МВт (два блока по 25 МВт плюс бинарный энергоблок на 16,5 МВт) и выработкой около 531,5 млн кВт∙ч в год. В настоящее время выполнено технико-экономическое обоснование проекта. ПАО «РусГидро» ведёт обсуждение с Минэнерго, Минэкономразвития и ВЭБом об условиях реализации проекта и привлечении льготного финансирования.

ПАО «РусГидро» продолжает реализацию программы бурения на 2023–2028 годы новых геотермальных скважин для поддержания располагаемой мощности станций на Мутновском месторождении.

Развитие новых геотермальных проектов повысит эффективность электроснабжения потребителей центрального энергоузла Камчатки, увеличит долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе региона до уровня более 60% и позволит обеспечить сдерживание роста тарифа в долгосрочной перспективе.

Группа «РусГидро» приступила к проектированию Толмачёвской ГЭС-4, которая станет завершающей ступенью каскада гидроэлектростанций на реке Толмачёва в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Мощность станции составит 6 МВт, в год она сможет вырабатывать 41,55 млн кВт∙ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Сейчас проводятся инженерно-геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания. Проектные работы планируется завершить к концу 2025 года.

Юрий Трутнев поручил ПАО «РусГидро», АО «Зарубежнефть», «Росатому», «ВЭБ.РФ» при участии Минэнерго, правительства Камчатского края направить предложения в Правительство России о перспективных проектах в сфере геотермальной, возобновляемой и атомной энергетики, включая оптимальные решения по их финансированию.

Вице-премьер проверил ход строительства нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Строительство ведётся на ТОР «Камчатка». Общая площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов составит более 50 тыс. кв. м. Пропускная способность нового терминала составит 1145 пассажиров в час. Сейчас на объекте работают 1100 человек и 25 единиц спецтехники. Общая строительная готовность составляет 75%. Ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала планируется в декабре этого года.

Также Юрий Трутнев ознакомился с реализацией ряда инвестиционных проектов. В частности, он посетил строительную площадку в посёлке Термальном, где будет создан жилой микрорайон, и обсудил с инвесторами создание гостинично-развлекательного комплекса «Хонка Камчатка».

В тот же день вице-премьер посетил Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», который в апреле начал работу на Камчатке. «Мы пропустили почти 30 лет в патриотическом воспитании молодёжи. Уверен, что любой гражданин нашей страны должен её любить и уметь в случае необходимости защищать. Сейчас мы начинаем возрождение патриотического воспитания, у нас уже открыт ряд центров по стране. Хорошее впечатление от инструкторов. В центр “Воин„ приходят осознанно, многие с боевым опытом и настроены именно на ту работу, которая им предстоит. На Камчатке работа только начинается, я желаю, чтобы всё получилось. Уверен, губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов будет помогать, мы с ним об этом говорили. Надеюсь, это будет хороший центр, который будет выпускать подготовленных, мотивированных ребят, любящих Россию», – сказал Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке это уже четвёртое региональное отделение организации. 15 апреля филиал открылся на Сахалине, а за год до этого отделения «Воина» заработали в Хабаровском крае и Республике Бурятия и показали отличные результаты, особенно в части создания адаптированных под особенности региона программ.

