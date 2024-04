Этот день в истории Политеха: 22 — 28 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

В продолжение специального проекта к 125-летию Политеха рассказываем о событиях и датах этой недели, связанных с университетом.

24 апреля 1862 года в семье известного художника Петра Михайловича Боклевского, иллюстратора книг Гоголя, Островского и Достоевского, родился основатель кораблестроительного отделения Политеха Константин Петрович Боклевский.

В 1884 году Константин окончил Техническое училище Морского ведомства в Кронштадте, которое готовило корабельных инженеров и инженеров-механиков. Получив звание младшего помощника кораблестроителя, устроился на работу в Петербургском порту. Через два года после выпуска из училища инженеры получали преимущественное право на поступление в Николаевскую морскую академию в Петербурге, чем Боклевский и воспользовался. После окончания академии служил на Черноморском флоте, участвовал в строительстве миноносцев, канонерских лодок, минных крейсеров. С 1898 по 1901 год Константин Боклевский находился в командировке во Франции: наблюдал за постройкой крейсера «Баян» и броненосца «Цесаревич» на заводе недалеко от Тулона.

Вернувшись в Петербург в 1901 году, работал помощником главного корабельного инженера Санкт-Петербургского порта. Тогда-то ему и предложили возглавить кораблестроительное отделение строившегося Санкт-Петербургского политехнического института. Кандидатуру Боклевского предложил преподаватель Морской академии Алексей Николаевич Крылов, именно он продвигал идею учить в Политехе кораблестроению.

В июле 1902 года Константина Петровича перевели из Морского ведомства на службу в Министерство финансов, к которому относился Политехнический институт, утвердили в должности ординарного профессора по кафедре корабельной архитектуры Политеха (он работал там до конца жизни) и назначили деканом кораблестроительного отделения (возглавлял его до 1923 года).

В 1909 году при участии Боклевского на кораблестроительном отделении организовали первые в мире курсы по воздухоплаванию, в 1910–1912 годах создали Аэродинамическую лабораторию и начали готовить будущих военных лётчиков на офицерских теоретических курсах авиации.

24 апреля 1986 года в газете «Политехник» № 15 (2840) вышло интервью студкора М. Шехтмана с лидером группы «Кино» Виктором Цоем. Незадолго до этого в клубе ЛПИ состоялся концерт участников группы «Кино» В. Цоя и Г. Каспаряна, организованный профсоюзным комитетом института (к сожалению, точную дату концерта установить не удалось).

24 апреля 2010 года открылся памятник студенту-политехнику перед 1-м учебным корпусом. В начале XX века в этом корпусе располагалось студенческое общежитие. Памятник создан по инициативе декана механико-машиностроительного факультета Михаила Радкевича при финансовой поддержке выпускников кафедры 1975 года И. В. Букато и А. М. Чистякова.

Над памятником работали студенты-дизайнеры, а затем к ним подключилась скульптор Эвелина Соловьёва — член Союза художников, автор монументов «Послание через века» (книга на Университетской набережной), «Историческая духовная связь Москвы и Петербурга» (Московское шоссе, пл. Победы) и др.

Памятник отлили из бронзы на заводе «Монументскульптура».

24 апреля 2021 года в кампусе Политеха посадили красные дубы в память о политехниках — Героях Советского Союза. Так СПбПУ и комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга поддержали международную акцию «Сад памяти».

24 апреля в университете прошёл традиционный весенний субботник. Кроме уборки территории, студенты и сотрудники вуза вместе с представителями комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга высадили за 3-м корпусом восемь саженцев красных дубов, привезённых из музея-усадьбы первого директора Политехнического института князя Андрея Гагарина в Холомках.

Герои, в честь которых посадили деревья: Николай Васильевич Крисанов, Леонтий Николаевич Гуртьев, Леонид Александрович Говоров, Семён Гаврилович Колесников, Виктор Александрович Лягин, Алексей Ефимович Смирнов, Марк Лазаревич Галлай, Николай Николаевич Захаров.

25 апреля 1930 года вышел приказ ВСНХ СССР о реорганизации Политехнического института. По воспоминаниям профессора СПбПИ Бориса Николаевича Меншуткина, на базе ЛПИ путём объединения факультетов ЛПИ и Ленинградского технологического института, были созданы Машиностроительный институт и Институт котлотурбиностроения. На базе металлургического факультета ЛПИ с присоединением специальностей из Ленинградского электротехнического института и химического факультета ЛТИ был организован Металлургический институт. Гидротехнической институт создали на базе факультета водного хозяйства ЛТИ, Электротехнический институт — на базе электромеханического факультета ЛПИ, Кораблестроительный институт вырос из кораблестроительного факультета ЛПИ. Факультет индустриализации сельского хозяйства ЛПИ реорганизовали и вывели из зданий Политеха. Авиастроительный факультет ЛПИ объединили с Высшим аэромеханическим училищем в Москве. На базе физико-механического факультета создали Инженерную академию.

Многие структурные подразделения ЛПИ стали фундаментом новых советских высших учебных заведений Ленинграда и Москвы. Так, из факультетов и отделений ЛПИ в период с 1930 по 1934 год были образованы: Ленинградский кораблестроительный институт, Ленинградский финансово-экономический институт, Московский авиационный институт (совместно с МГТУ), Ленинградский финансово-экономический институт, Ленинградский инженерно-экономический институт, Ленинградский им. Ф. Энгельса институт советской торговли, Московский транспортно-экономический институт (совместно с МИИТ), Ленинградское высшее военное инженерно-техническое училище, Завод-ВТУЗ при Ленинградском Металлическом заводе, Ленинградский военно-механический институт.

Но уже летом 1933 года комиссия по высшей школе вынуждена была устранять хозяйственные споры между этими отраслевыми институтами, а в апреле 1934 года они были объединены на правах факультетов в составе вновь созданного Ленинградского индустриального института (ЛИИ) с подчинением его Народному комиссариату тяжёлой промышленности.

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В предновогодней анкете, опубликованной в газете «Политехник», на вопрос о самом памятном событии уходящего 1986 года многие сотрудники Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики при Ленинградском политехническом институте (ЦНИ ОКИ РТК при ЛПИ) написали — Чернобыль. Специалисты ЦНИ ОКИ РТК при ЛПИ участвовали в создании и эксплуатации мобильных роботов. «Тогда одной из ключевых была задача очистки территории станции и ее помещений от источников радиации. Для ее решения и были привлечены специалисты института, — писал в газете „Политехник“ начальник отделения В. Князев. — В ЦНИ ОКИ РТК всего за полтора месяца были разработаны и изготовлены первые образцы приборов и роботизированных средств для работы непосредственно на АЭС. Когда роботы доставили в Чернобыль, выяснилось, что возлагаемые на них задачи много сложнее и существенно отличаются от первоначальных. Более того, в зависимости от общей ситуации они неоднократно кардинально менялись уже в процессе работы: роботы пришлось дорабатывать на месте — в цехе эвакуированного завода при минимальном материально-техническом обеспечении. Одновременно в Ленинграде без корректировки основного производственного плана института изготавливались роботы с учетом новых требований. Всего в Чернобыле в 1986 г. работало около 20 дистанционно управляемых роботизированных средств различного назначения — от легких, предназначенных для работы во внутренних помещениях станции, до тяжелых роботов-бульдозеров огромной массы. <...> … за время работ от всевозможных источников радиации с помощью наших средств были очищены значительные площади, в том числе на крышах энергоблоков станции. <...> Непосредственно в работах на АЭС участвовало более 150 сотрудников института, многие из них были в Чернобыле дважды. В самые напряженные дни (июнь-сентябрь) все работали по 16 часов и более, и это было нормой».

Одним из тех, кто в 1986 году отправился работать в зону отчуждения, был сотрудник ЛПИ имени М. И. Калинина, впоследствии профессор кафедры «Атомная и тепловая энергетика» Николай Тимофеевич Амосов.

27 апреля 1931 годе на Ижорском заводе завершено изготовление первого советского блюминга (прокатного стана). Его сборкой руководил главный инженер Ижорского завода профессор Борис Георгиевич Харитонович — выпускник первого набора кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского политехнического института 1908 года.

Борис Харитонович после окончания института работал на Путиловском заводе конструктором артиллерийских башенных установок для военных кораблей. С 1910 года — на снарядном заводе «Парвиайнен»: инженером, начальником бюро, техническим директором. С 1916 года — руководитель крупного механического завода в Юзовке (Донецке). Одновременно с 1909 года преподавал в Санкт-Петербургском политехническом институте курсы прикладной механики, деталей машин, корабельной архитектуры, теоретической механики и др. Принял советскую власть, остался работать в России, несмотря на множество предложений. Первый раз арестован 24 октября 1918 года по обвинению в контрреволюционном заговоре и саботаже. Освобождён 12 декабря по ходатайству общезаводского контрольного комитета рабочих и служащих. В 1923 году назначен зав. производством на завод «Русский дизель», снова арестован, снова освобождён без предъявления обвинений. С 1924 года до следующего ареста — инженер завода. В феврале 1925 года избран профессором Ленинградского политехнического института. В третий раз арестован 22 мая 1930 года по обвинению во вредительстве. Приговорён к 10 годам заключения. После вмешательства наркома Серго Орджоникидзе условно-досрочно освобождён. Назначен главным инженером Ижорского завода для руководства сборкой двух первых советских блюмингов.

Эта работа имела огромное значение в развитии всей отечественной металлургии, внесла значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. С 1932 года Б. Г. Харитонович — начальник планово-производственного отдела Главного управления Наркомата оборонной промышленности и профессор Ленинградского кораблестроительного института, образованного из одноимённого факультета ЛПИ, заведующий кафедрами прикладной механики и деталей машин. В четвёртый раз арестован 9 октября 1937 года, приговорён к высшей мере наказания. Бориса Харитоновича расстреляли 11 января 1938 года. Через 20 лет его полностью реабилитировали. (Источник: В. А. Смелов, Н. Н. Сторонкин «Репрессированные политехники»).

28 апреля 2020 года, в связи с объявленной пандемией коронавируса и переходом вузов на дистанционную работу, защита выпускных квалификационных работ студентов Политеха впервые прошла в удалённом формате. Государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» провела первые два заседания для студентов Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью.

