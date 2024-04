Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Областная Универсиада высших учебных заведений в самом разгаре, еще один вид спорта – тяжелая атлетика, собрала более 80 студентов из 9 команд.

Самые сильные мужчины, разделенные на 10 весовых категорий, выполняли упражнения по поднятию штанги над головой – рывок и толчок. Спортсмены делали по три попытки в каждом виде, а итоговый результат определялся по сумме поднятых весов двух самых успешных попыток.

Наш университет представляли только двое отважных ребят с физического факультета, и они оба не остались без наград.

В весовой категории до 89 кг Вадим Макагонов занял 2 место с результатом 204 кг.

В весовой категории до 96 кг 3 место занял Александр Буров, сумма двоеборья 203 кг

Поздравляем наших студентов с медалями чемпионата ВУЗов и желаем дальнейших высоких достижений!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI