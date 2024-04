С начала года гранты технологическим компаниям превысили 3 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В начала 2024 года по итогам 3 заседаний грантового комитета АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» поддержано 20 технологических компаний на сумму 3,1 млрд рублей. Программа «доращивания» реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Ее цель — финансирование разработки инновационной и импортозамещающей продукции под требования крупных российских корпораций.

«Программа „доращивания“ как финансовый инструмент поддержки позволяет формировать долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию от крупных корпораций. Все проекты направлены на разворачивание серийного выпуска российского оборудования и комплектующих в рамках реализации стратегии по технологическому суверенитету, обозначенной Президентом России», — отметил председатель грантового комитета, заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Среди грантополучателей — компании, разрабатывающие решения для ключевых отраслей российской промышленности. Одна из них, например, дорабатывает детали цилиндро-поршневой группы для дизельного железнодорожного двигателя нового поколения. Подтвержденный объем спроса крупным заказчиком в 29 раз превышает запрашиваемый объем средств на поддержку. Другая компания реализует проект по доработке гибких насосно-компрессорных труб для операций по бурению, ремонту и реконструкции скважин, гидроразрыву пластов. Их серийное производство повысит эффективность при разработке трудноизвлекаемых запасов. Доработку продукции за счет бюджетных средств осуществят предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Нижегородской, Тульской, Новосибирской, Мурманской, Челябинской и других областей. С начала реализации программы грантовым комитетом поддержано 79 технологических компании с общим подтвержденным спросом со стороны крупных корпораций на сумму более 350 млрд рублей. АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» продолжает прием заявок в рамках 5-ой очереди конкурсного отбора. Подать заявку на грантовую программу «доращивания» можно до 1 августа 2024 года включительно через автоматизированную систему Центра по ссылке.

