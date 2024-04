Проректор ГУУ выступил на Всемирном форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 апреля 2024 года в Москве состоялась встреча участников Всемирного форума «Новая эпоха – новые пути», в котором принял участие проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.

Основной темой Форума стало «Большое Евразийское партнерство – инициатива, способная объединить государства и интеграционные образования для равноправного и справедливого сотрудничества».

Среди спикеров были представители международных организаций, органов власти, дипломатического корпуса, деловых кругов, общественных организаций, эксперты, деятели науки и культуры различных государств.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся места Большого Евразийского партнерства (БЕП) в системе новой формирующейся архитектуры мира, роли ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН и других интеграционных образований в налаживании взаимодействия в рамках БЕП, отраслевой структура БЕП, сопряжения БЕП и инициативы «Один пояс, один путь», развития многоотраслевого сотрудничества в рамках БЕП и другие.

Дмитрий Брюханов выступил спикером в рамках рабочей сессии Форума «Научное и образовательное сотрудничество на пространстве Большой Евразии». Проректор ГУУ представил доклад о направлениях деятельности научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет – 2022-2024». Участники сессии рассмотрели передовой опыт организации стажировок, обсудили проблемы и перспективы интеграционных тенденций в сфере науки и образования, координацию научных исследований, проблемы разработки и признания общих стандартов в научно-образовательной сфере на Евразийском пространстве, а также разработку совместных многосторонних научно-исследовательских и образовательных программ.

Всемирный Форум «Новая эпоха – новые пути» организован АНО «Международная организация евразийского сотрудничества» (МОЕС) при поддержке Института научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук, Ассамблеи народов Евразии, Кыргызско-Российского Делового Совета.

Целями Всемирного форума являются объединение представителей международных организаций, органов власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, научных кругов, представителей традиционных религий, деятелей культуры и искусства различных государств для укрепления мира и безопасности, содействия духовно-нравственному развитию, повышению уровня благосостояния, построению благоприятной и безопасной среды.

По результатам проведения Всемирного форума «Новая эпоха – новые пути» выработаны предложения участников форума в отношении формирования Большого Евразийского партнерства.

