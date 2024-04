При поддержке «РН-Ванкор» в Красноярском крае прошел форум «ЭкоАрктика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «РН-Ванкор», которая входит в нефтегазовый комплекс «Роснефти», провела форум «ЭкоАрктика» в Красноярском крае – территории реализации флагманского проекта Компании «Восток Ойл». Мероприятие приобрело статус ежегодной открытой площадки для проведения продуктивного диалога с представителями власти, местного населения и научным сообществом по вопросам сохранения хрупких арктических экосистем и поддержки традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Таймыра.

Ключевым событием в программе форума стал День оленевода, организованный при поддержке нефтяников в п. Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Здесь проживает около двух тысяч человек, из которых почти 90% являются представителями коренных малочисленных народов. Около 300 местных жителей состязались в традиционных дисциплинах – гонках на оленьих упряжках, тройном национальном прыжке, перетягивании палки, метании маута на хорей и прыжках через нарты, участвовали в конкурсе национальной одежды, угощали гостей праздника северными блюдами. Все победители получили подарки от «РН-Ванкор». Завершился главный праздник народов Севера концертом творческих коллективов из г. Дудинки и п. Караул.

В этом году форум «ЭкоАрктика» расширил свою географию до краевого центра. В г. Красноярске в рамках мероприятия состоялся круглый стол, посвященный грантовой программе «РН-Ванкор» в поддержку научных, экологических и социальных исследований, имеющих прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого района и его коренного населения. Участниками стали представители органов власти и общественных организаций, ученые и экологи.

Биологи «Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок» рассказали участника форума о реализации совместной с Минприроды России комплексной программы «Экология» и новых направлениях биомониторинга «Роснефти» на севере Красноярского края. Представители другого дочернего предприятия Компании – «РН-Шельф-Арктика» поделились лучшими практиками по сохранению северной флоры, занесенной в Красные книги РФ и Ненецкого автономного округа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 апреля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI