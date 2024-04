Приглашаем на мастер-класс по мегапроектам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 апреля 2024 года в Государственном университете управления состоится мастер-класс по теме «Тренды и инструменты управления приоритетами в мегапроектах».

Мастер-класс проведёт Александр Кутузов – эксперт по управлению мегапроектами компании PM Excellence, основатель компании PM Expert, создатель PME – ведущей российской системы сертификации руководителей проектов. Инициатор и ключевой из разработчиков ГОСТ-Р 54869-2011, 54870-2011,54871- 2011 по управлению проектами, программами и портфелями. Спикер более 20 лет принимает участие в управлении мегапроектами, программами и портфелями проектов для крупнейших представителей различных отраслей российского бизнеса. В их числе: «Роснефть», ТНК-ВР, ФСК ЕЭС, «Ренессанс-Капитал», «Альфа-банк», «Волга-Днепр», ГК «Олимпстрой», «Северсталь», «Росатом». Награждён почётным знаком «За вклад в строительство олимпийских объектов». Автор телеграм-канала «Мегапроекты с Кутузовым».



Темы мастер-класса:

— Понятие «Мегапроект», отличие мегапроекта от программы и портфеля проектов;

— В чем разница между управлением проектами и управлением комплексом проектов;

— Аналитика по крупнейшим мегапроектам России и их актуальность на сегодняшний день;

— Стандарт управления проектом PMGUIDE 2022 и стандарт по управлению программой реализации мегапроекта PMGATE 2023;

— Пример применения гейтовой модели PMGATE на программе подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи;

— Инструменты управления приоритетами в мегапроектах: ЦОРП, Big Picture, МПК, приоритезация по резерву;

— Культурные особенности управления мегапроектами в разных странах. Российская специфика.

Мастер-класс пройдёт в ПА-21. Продолжительность 1,5 часа.

