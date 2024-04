Политех снова принял «Тотальный диктант»

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 апреля в Политехе собрались ценители и поклонники русского языка. В главном здании СПбПУ прошёл «Тотальный диктант». Всего в этом году в акции приняли участие свыше 1 миллиона 124 тысяч человек в 55 странах. В этом году у «Тотального диктанта» юбилей — впервые его провели в России двадцать лет назад. За это время его участниками стало около четырёх миллионов человек.

Впервые площадкой для проведения «Тотального диктанта» Политех стал ещё в 2018 году и с тех пор не изменяет этой традиции. В 2024 году более двухсот человек снова пришли в Политех, заняв все имеющиеся места в аудитории. Здесь собрались не только студенты, но и люди разных поколений и профессий. Для многих это был первый «Тотальный диктант», но были и те, кто писал его уже седьмой-восьмой раз. Многим по душе и площадка в Политехе. Люди в восторге от архитектуры Главного здания университета и его кампуса. Всех собравшихся объединяли любовь к родному языку и желание проверить свои знания.

Обязанности ведущей мероприятия взяла на себя начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова. Диктовал диктант — начальник отдела новостного портала СПбПУ Евгений Гусев. В этом году автором тотального диктанта была писательница и журналистка Анна Матвеева. Специально для диктанта она написала эссе, посвящённое такому литературно-бытовому жанру, как дневник.

Мне текст показался достаточно приличным по сложности. Я бы сказала, средним. Наибольшие трудности у меня вызвала пунктуация: я достаточно долго размышляла, где ставить двоеточие или тире, а по части орфографии проблем у меня особо не возникло , — поделилась Мария Гавриленко, участница «Тотального диктанта».

В современном мире большое распространение получили новые технологии. И порой кажется, что из-за Т9, исправляющего орфографические ошибки в словах, или искусственного интеллекта, способного написать целый текст за автора, быть грамотным уже не так важно. Участники «Тотального диктанта» с этим не согласны.

«Писать правильно — это, в первую очередь, уважение к самому себе, — считает Анна Мамонтова, которая уже второй раз принимает участие в этом мероприятии. — От себя не уйдёшь, и я, медик по образованию, считаю, что каждый должен хоть раз попробовать свои силы в диктанте».

Артём, студент 1 курса Политеха, поддерживает такую позицию: Я считаю, в современном мире нужно оставаться грамотным, потому что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека. Так или иначе, за человеком остаётся какая-то творческая мысль, и, по крайней мере пока, искусственный интеллект не может её воспроизвести .

Всего в офлайне «Тотальный диктант» прошёл в 55 странах и 722 городах по всему миру. В режиме онлайн к нему подключилось 117 стран и почти полторы тысячи городов. «Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Её цель — показать, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, убедить, что грамотность важна для каждого, а также объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

Материал подготовлен Полиной Крисон, которая представляет студенческий медиацентр СПбПУ «Полимер» .

