Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Очередная партия гуманитарной помощи, собранная университетским сообществом Петербурга, отправится в зону СВО. Это маскировочные сети, бензогенераторы, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и личные вещи, а также автомобиль повышенной проходимости Соболь. Для получения груза в СПбПУ непосредственно с линии боевого соприкосновения прибыли военнослужащие одного из соединений Восточного военного округа.

Сегодня каждый мирный житель ощущает потребность оказать помощь тем, кто воюет за независимость нашего Отечества. Как и в предыдущие годы, Политех помогает нашим бойцам, которые, рискуя жизнью, бьются за великое будущее великой страны. Но ещё важно то, что мы выполняем свой прямой долг как высшее учебное заведение — обучаем ребят России, в том числе детей тех, кто сегодня там, на фронте. В настоящее время более ста таких студентов учатся в нашем университете. Мы передаём автомобиль, заполненный гуманитарной помощью. Примите от всей души наш дар, это маленькая толика от всего сердца бойцам на фронте , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Политехнический университет уже два года оказывает помощь и военнослужащим, и местным жителям новых регионов. Инициативные люди, которые выделяют своё время и ресурсы, оказывают большую поддержку нам и помогают морально. Мы чувствуем, что, помимо основного тыла, у нас есть такой гражданский тыл, что люди о нас помнят , — поделился военнослужащий одного из соединений Восточного военного округа.

Партию помощи собирали активисты Политеха и друзья университета при поддержке Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, автомобиль приобрели частные лица. Техническое обслуживание транспортного средства обеспечили специалисты КСТТ «Экстрим» СПбПУ. Кроме этого, пожертвования для полевого госпиталя передал Введено-Оятский монастырь.

В партию вошли автомобиль повышенной проходимости, уже восьмой по счёту, переданный в зону СВО в ходе гуманитарной деятельности наших активистов, а также маскировочные сети, изготовленные волонтёрами в Политехе, продукты питания, предметы гигиены и личные вещи для мирного населения посёлков Запорожской области, в которые мы ездили в прошлом году. Хотим поблагодарить всех неравнодушных граждан, принимающим участие в нашей деятельности, низкий вам поклон! — рассказал доцент Высшей школы общественных наук Иван Коломейцев.

В завершение участники возложили цветы к Памятнику погибшим политехникам.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI